Formentera insta al Parlament a convocar la delegación que defenderá la reforma constitucional para tener senador

El Consell de Formentera ha solicitado al Parlament balear el nombramiento de la delegación que defenderá ante el Congreso la reforma constitucional necesaria para contar con un senador propio.

En un escrito dirigido al presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, comunica el acuerdo del pleno de Formentera relativo a la proposición del Partido Socialista (PSOE) sobre el nombramiento urgente de la delegación que debe defender ante las Cortes Generales la reforma de la Constitución para que la Isla cuente con un senador propio.

Con este acuerdo, el Consell aprobó instar al Parlament a que, con carácter urgente, proceda al nombramiento de la delegación, solicitando a la Mesa del Parlament que, tras el nombramiento, remita a las Presidencias del Congreso y del Senado el listado de las personas designadas para "reactivar sin demora la tramitación".

El Consell también aprobó instar al Parlament a informar periódicamente a la institución insular sobre los avances del procedimiento hasta la adaptación completa del marco legal que reconozca a Formentera su representación propia en la Cámara Alta.

Además, le pide dar traslado del acuerdo a la Presidencia y Mesa del Parlament, a los portavoces de los grupos parlamentarios y a las Presidencias del Congreso y del Senado y que se declare la urgencia de esta proposición.