Localizados siete migrantes llegados en patera a Formentera
La barcaza ha arribado a la zona de es Caló
La Guardia Civil de Formentera ha lozalizado este domingo a siete migrantes de origen magrebí llegados en patera a la isla.
La actuación se ha llevado a cabo a las 12.10 horas en la zona de es Caló, según han informado desde la Delegación de Gobierno en Baleares.
Con esta nueva embarcación, en lo que va de año se contabiliza en las Pitiüses cerca de 2.518 migrantes en 153 pateras, según el recuento de este diario en función de los datos de Delegación de Gobierno. De estos, 2.235 han arribado a Formentera, donde se han contabilizado 134 pateras.
