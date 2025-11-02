Fallece el exdiputado y exconseller de Formentera Joan Robert Masdeu

Joan Robert Masdeu, maestro, exconseller y diputado por Formentera, ha fallecido a los 82 años de edad. Destacado miembro de la comunidad de Formentera, donde nació, su vida estuvo marcada por su dedicación a la enseñanza, la política, el deporte y el bienestar de la isla.

Su implicación política comenzó en 1991, cuando encabezó la lista del GIF (Grup d'Independents de Formentera) en las elecciones al entonces Consell de Ibiza y Formentera y al Govern balear. En 1995, lideró la Agrupació Independent Popular de Formentera (AIPF), apoyada por el GIF y el PP y que logró un escaño en el Parlamento balear.

El Consell de Formentera ha recogido la luctuosa noticia en una publicación en sus redes sociales, donde "lamentan profundamente la pérdida de Joan Robert Masdeu, quien sirvió con dedicación como conseller y diputado por Formentera".

"Su compromiso con la isla", añaden desde la institución insular, "dejó un legado tangible en infraestructuras, educación y bienestar social. Maestro, director y servidor público ejemplar, trabajó siempre para mejorar la vida de la ciudadanía". "Su recuerdo y su labor perdurarán en Formentera", destaca el Consell.

En las elecciones de 1999, Masdeu se presentó nuevamente como cabeza de lista tanto a nivel municipal (entonces Formentera sólo tenía un Ayuntamiento; ahora es también Consell) como autonómico, recuerda la Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera. En el ámbito municipal, sustituyó a Antoni Serra Colomar como cabeza de lista tras la inhabilitación del anterior equipo de gobierno, y obtuvo cuatro concejales frente a los ocho de la COP (Coordinadora d'Organitzacions Progressistes).

Como conseller y diputado por Formentera, Masdeu impulsó importantes mejoras para la isla. Entre sus logros destacan, apunta la Enciclopèdia, la renovación de las carreteras, la construcción del pabellón polideportivo, la adquisición de la finca de Can Marroig, la ampliación del IES Marc Ferrer, la piscina municipal y la mejora de la atención sanitaria, incluyendo la presencia de médicos especialistas en el Centro de Salud de Formentera y la adquisición de un helicóptero para el traslado de enfermos y accidentados.

Masdeu cursó sus estudios primarios en la Escuela Unitaria del Pilar de la Mola. En 1955 inició el Bachillerato en el Instituto Santa María de Eivissa, finalizándolo en Barcelona, donde también estudió Magisterio en la Escuela Normal Jaume Balmes y Bellas Artes en la Escuela Superior de Bellas Artes Sant Jordi. Como recuerda la Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera, su carrera docente comenzó en el Col·legi Sagrat Cor de Sant Adrià del Besós.

En 1970, Masdeu se casó con Catalina Mayans Ribas, con quien tuvo tres hijos. Ese mismo año se trasladó a Eivissa como maestro interino en la Escuela Graduada de Santa Eulària y en 1972 regresó a Formentera, donde se incorporó al Colegio Público de Sant Ferran de ses Roques. Allí desempeñó su labor como maestro titular hasta 2004, cuando se jubiló, tras haber sido director durante los últimos años de su carrera.

Además de su labor como educador, Joan Robert Masdeu fue un gran impulsor de actividades deportivas y recreativas en la isla. En la década de 1970, organizó diversas iniciativas en deportes como el fútbol, el fútbol sala y el atletismo escolar, obteniendo varios premios a nivel balear, lo que le valió el Premio Nacional de Educación Física.