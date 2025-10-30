Los quioscos de playa de Formentera, abocados a desmontar o ser sancionados un año más

Con el fin de la temporada turística estival y la llegada del invierno, los adjudicatarios de los quioscos de playa de Formentera se enfrentan nuevamente a un escenario de incertidumbre normativa y legal que las administraciones competentes no acaban de clarificar: si desde el Consell Insular consideran que es el Govern balear quien tiene las competencias para impulsar un cambio en la concesión administrativa que favorezca a los explotadores de los quioscos, desde el Ejecutivo autonómico afirman que es la institución insular la que debe hacerlo.

A principios de este año, el incumplimiento de la norma que obliga a desmontar los establecimientos del 15 de enero al 15 de febrero, supuso una sanción de 1.500 euros a cada adjudicatario por parte del Consell de Formentera y la apertura de un expediente por parte del Govern que todavía se está tramitando.

En ese momento, tanto la conselleria insular de Medio Ambiente como los propios empresarios apuntaron la posibilidad de efectuar una serie de modificaciones en el texto que evitaran tener que llevar a cabo ese desmontaje en 2026. Han pasado nueve meses y, al parecer, no solo no se ha avanzado en hacer posible esos cambios sino que la situación podría haber llegado a un punto muerto por una cuestión de competencias.

Ministerio para la Transición

«La obligación de desmontar los quioscos durante un mes al año forma parte de las condiciones que el Ministerio [para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico] estableció cuando otorgó la concesión al Consell Insular de Formentera. Por tanto, corresponde al propio Consell aplicar esas condiciones o, en su caso, plantear posibles modificaciones al Ministerio», explican desde la Dirección general de Costas y Litoral de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear.

«Con el decreto de competencias, todo está derivado a la Dirección general de Costas y Litoral», sostiene por su parte la consellera insular de Medio Ambiente, Verónica Castelló, «y ellos dijeron que el Consell tenía que hacerles la petición y que, si había que hacer trámites con el Ministerio, lo harían ellos».

Además, explica que las últimas noticias que tiene al respecto por parte del Govern es que la petición que se les hizo llegar «está parada porque se habían abierto diligencias previas al no desmontarse los quioscos». La conselleria del Mar y del Ciclo del Agua es, a juicio de Castelló, "quien ahora gestiona y quien tiene que ver las posibles modificaciones de las concesiones".

Si nada cambia en los próximos meses, «los concesionarios tendrán que desmontar del 15 de enero al 15 de febrero», adelanta la consellera, y añade que en la petición de modificación enviada al Ejecutivo balear se incluyó un estudio del impacto medioambiental que supone desmontar y volver a montar los quioscos, unos trabajos que, por su localización, tienen un notable impacto en el entorno.

Medida cautelar rechazada

La institución insular envió en enero de este año a la Dirección general de Costas y Litoral, ente encargado de las actuaciones en dominio público marítimo-terrestre, una medida cautelar que permitiera suspender la obligación de desmontar los establecimientos de playa durante todo un mes. La petición fue denegada y se advirtió a los explotadores de los ocho quioscos que «debían mantenerse las condiciones impuestas y aceptadas en su momento por el concesionario».