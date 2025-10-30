Litoral
Los adjudicatarios de los quioscos de Formentera detectan "incongruencias" entre la concesión y las bases del concurso
Los empresarios que explotan las concesiones de playa aseguran que desde el Govern balear se les aseguró que la norma que obliga al desmontaje se podía modificar
Juanjo Costa, adjudicatario de uno de los quioscos de playa de Formentera, afirma que los empresarios se reunieron el año pasado con el por entonces director general de Costas del Govern balear, Carlos Simarro, quien les aseguró que se podía modificar la norma que obliga al desmontaje de los establecimientos durante un mes cada invierno «si se podía justificar», pero que «en ningún caso lo podían solicitar los adjudicatarios, puesto que la concesión estaba otorgada al Consell de Formentera y debían ser ellos quienes lo hicieran».
La concesión administrativa la otorgó el Ministerio para la Transición ecológica, «pero en el traspaso de competencias, todo quedó en manos de la dirección general de Costas y Litoral del Govern», considera.
Los empresarios ven una incongruencia entre lo estipulado en la concesión de la Demarcación de Costas, que recoge la obligación de desmontar, y el pliego de bases del concurso que desarrolló el Consell Insular, donde se exige que los quioscos den servicio todo el año.
