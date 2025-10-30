Formentera pide el reparto de menores migrantes entre el resto de islas baleares

El fenómeno de la migración irregular y la llegada a Formentera en patera de menores no acompañados que quedan en situación de vulnerabilidad se ha convertido nuevamente en protagonistas del pleno ordinario del Consell Insular, siendo el objeto de tres proposiciones diferentes y el tema que más enfrentamiento y controversia levantó entre los miembros de la Corporación.

Tras un tenso enfrentamiento entre el equipo de gobierno y el resto de participantes en el plenario, el PSOE ha visto aprobada este jueves una proposición sobre la distribución equitativa de menores vulnerables entre las islas del archipiélago balear, pero las dos proposiciones del conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, una pidiendo que se reconozca oficialmente como ruta migratoria consolidada la que transcurre entre Argelia y Balears, y la segunda solicitando la repatriación de los menores argelinos, no han sido aprobadas. De hecho, esta última ni siquiera ha podido ser discutida al rechazarse su condición de urgente.

La jornada ha comenzado con varias decisiones de carácter informativo y organizativo de la institución, como la aprobación de varias compatibilidades laborales y la dación de cuentas de resoluciones para pasar después a la votación de una modificación presupuestaria que, a pesar de ser aprobada en primera instancia, tuvo que ser retirada posteriormente del orden del día por un error en el procedimiento.

Servicio de Oncología

El servicio de Oncología en Formentera ha sido tratado en una proposición del PSOE y en otra de Gent per Formentera (GxF), aprobadas ambas por unanimidad. Los socialistas han alertado de los problemas del Área de Salud pitiusa para completar su plantilla de oncólogos, una situación que reduce la calidad de los tratamientos en la pitiusa del sur. Además de pedir que se garantice «una sanidad pública adecuada en todas las islas», el PSOE ha solicitado el aumento de las campañas de cribado y las de concienciación para que la población participe en ellas. Por su parte, GxF también ha incidido en la importancia de estos programas de cribado, que pueden suponer la diferencia entre vivir o morir a causa de esta enfermedad. El servicio estable de un oncólogo en Formentera de manera presencial para asegurar una atención continuada y de calidad ha sido otra de las demandas de GxF aprobadas.

El PSOE también ha conseguido aprobar por unanimidad una proposición para que se elabore una ordenanza municipal de memoria democrática e histórica y la creación de un Consell asesor de memoria democrática de Formentera.

Con la siguiente proposición socialista, que insta al Govern balear a elaborar un instrumento normativo que establezca un marco de coordinación interinsular para la distribución equilibrada de niños y niñas no acompañados en situación de vulnerabilidad entre las cuatro islas del archipiélago balear, ha llegado el desacuerdo entre el equipo de gobierno y el resto de miembros del plenario.

«Igual que el Gobierno central ha marcado una ratio de plazas que debe tener cada comunidad autónoma para acoger de manera justa a los menores no acompañados, fijada en 32 plazas por cada 100.000 habitantes para cada autonomía, se pide un instrumento legal en el ámbito balear para hacer ese reparto entre islas», ha explicado Rafa Ramírez, portavoz del PSOE en un receso del pleno.

«De esta forma, las islas, entre ellas, ante un drama humanitario tendrán una postura lógica, sensata y basada en criterios técnicos que permitan una gestión adecuada y solidaria del problema de la migración», ha añadido, para cuantificar después en 12 el número de menores máximo que Formentera debería acoger, tomando como referencia los criterios estatales vigentes. El resto de niños y niñas deberían ser distribuidos entre las otras islas «siempre mirando por el interés superior del menor».

GxF y Córdoba han apoyado esta proposición, pero Sa Unió votó en contra al considerar que es una medida «no consensuada».

Por su parte, Llorenç Córdoba ha recibido el voto positivo de Sa Unió para su proposición para mejorar las condiciones de los agentes de la Guardia Civil destinados a Formentera a nivel de retribuciones económicas para afrontar el elevado coste de la vida en la isla. GxF Y PSOE se han abstenido en la votación.

El pleno del Consell Insular también ha dado luz verde por unanimidad a la proposición de urgencia presentada por el PSOE, que insta al Parlamento balear a nombrar, con carácter inmediato, la delegación encargada de defender ante las Cortes Generales la reforma constitucional necesaria para que Formentera pueda elegir un senador o senadora propia.

Transporte

A propuesta de GxF, el Consell de Formentera pedirá al Estado la declaración de Obligación de Servicio Público de la línea marítima directa entre Formentera y Denia para que este servicio se preste todo el año. También piden que se analice la razón de la subida de precios de los billetes en las conexiones aéreas y marítimas así como que se garantice la primera y la última barca del día entre las Pitiusas.

Desprendimientos en el litoral

El pleno del Consell ha aprobado por unanimidad una proposición del PSOE para que se revisen las zonas de costa que hayan podido quedar afectadas por las lluvias torrenciales de octubre, especialmente los acantilados de Cala Saona y algunas zonas de Migjorn. Tras esa revisión, se tomarán las medidas necesarias para evitar desprendimientos. La semana pasada se cerró un tramo entre es Copinar y Caló des Mort.

Contraprogramación de eventos

GxF ha conseguido aprobar, a pesar de los votos en contra de Sa Unió, una proposición para evitar la contraprogramación y favorecer la coordinación de eventos culturales, deportivos y de ocio entre el Consell y las asociaciones locales. El partido insularista también ha visto aprobado, esta vez por unanimidad, otra proposición para mejorar la señalización, editar folletos explicativos y establecer un horario fijo de visitas para la Torre de es Pi des Català.

Alegaciones a la creación de la AAIB

El equipo de gobierno del Consell ha dado cuenta de la presentación de las alegaciones, elaboradas a partir de un informe jurídico del secretario general, Ángel Navarro, a la Proposición de ley de creación de la Autoridad Aeroportuaria de les Illes Balears. Con este acto, la institución insular busca «garantizar que la norma reconozca de forma explícita la doble insularidad territorial y de movilidad de Formentera».

En el documento remitido al Parlamento balear, el Consell defiende que Formentera, como única isla sin aeropuerto, debe tener voz y voto en los órganos de gobierno y decisión de la futura Autoridad Aeroportuaria. Además, se propone corregir la denominación 'Ibiza-Formentera' por 'Ibiza y Fomentera', como establece el Estatuto de Autonomía.