Formentera inicia la campaña para controlar la triquinosis en las matanzas de cerdos

El Consell de Formentera, a través del Área de Sector Primario, ha puesto en marcha una nueva campaña gratuita de control de la triquinosis en las matanzas tradicionales de cerdos, que se desarrollará del 1 de noviembre de 2025 al 30 de marzo de 2026.

El objetivo de esta iniciativa es garantizar la seguridad alimentaria y prevenir riesgos para la salud derivados del consumo de carne o embutidos elaborados sin el control sanitario necesario, según informa en una nota la institución insular.

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que puede transmitirse a los humanos a través del consumo de carne cruda o poco cocinada, tanto de cerdo como de jabalí o caballo, así como de embutidos sin tratamiento térmico, como la sobrasada.

Para evitar riesgos, toda la carne procedente de matanzas tradicionales debe someterse obligatoriamente al análisis de triquina, tanto si es para autoconsumo como para su comercialización. Esta medida, aplicable en todo el Estado, es clave para garantizar un consumo seguro.

El Consell de Formentera facilitará el material y las instrucciones necesarias para la toma de muestras, mientras que el servicio veterinario insular se encargará de realizar los análisis.

Las personas interesadas pueden dirigirse a la conselleria de Sector Primari, situada en el carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador, 2, o contactar a través del correo electrónico veterinari@conselldeformentera.cat o del teléfono 971 321 087 para recibir más información.

El Consell destaca que esta campaña es una herramienta esencial para mantener la tradición de las matanzas en Formentera, garantizando todas las medidas de seguridad y salud pública.