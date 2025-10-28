Movilidad
La zona azul de Formentera cambia al horario de invierno
A partir del 1 de noviembre no será necesario sacar tique en Sant Francesc, Sant Ferran y es Pujols
P.M.V.
A partir del 1 de noviembre, entra en vigor el horario de invierno del estacionamiento regulado (zona azul) en la Savina, Sant Francesc, Sant Ferran y es Pujols, según indica una nota del Consell. Así, en la Savina, desde noviembre hasta abril se mantiene la obligatoriedad de sacar el tique y los horarios son de lunes a viernes de 9h a 14h y de 16h a 20h. Los domingos y festivos es gratuito y la zona verde y el aparcamiento disuasorio mantienen su funcionamiento habitual.
En Sant Francesc, Sant Ferran y es Pujols, desde noviembre a marzo el estacionamiento es gratuito y no es necesario sacar tique. En abril, de lunes a viernes el horario es igual al de la Savina, los sábados de 9h a 14h y los domingos y festivos es gratuito.
