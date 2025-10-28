“En Formentera me sentí ligero, como si la isla flotara”: Julio Medem recuerda el origen de ‘Lucía y el sexo’

El director Julio Medem, con una veintena de películas en su haber, unas cuantas series y varios proyectos en ciernes, sabe que no le va a dar tiempo a rodar todo lo que le gustaría: "Tengo un montón de proyectos que no he hecho, no me quedan años para hacer lo que tengo guardado".

El donostiarra ha compartido esa inquietud en Palma, donde recibirá este miércoles el premio Icon del Evolution Mallorca Film Festival por "haber cambiado el cine español", inspirar a toda una generación de cineastas y haber demostrado "que es posible contar historias de maneras diferentes, únicas e independientes", ha explicado la directora del festival, Sandra Lipski.

"La gran maravilla de nuestro trabajo es que da muchísimas satisfacciones y te descubres mucho", ha confesado Medem en una rueda de prensa en la que ha explicado una particular forma de crear que está detrás de películas como 'Vacas', 'Lucía y el sexo', 'Los amantes del círculo polar' o 'Caótica Ana': "Trabajo mucho el subconsciente. La razón la retiro, la dejo para después".

Espera esa misma disposición del público: "Cuando presento mis películas le digo al espectador que no la piense, que la cabeza de pensar la dejen debajo del asiento y la vean solo con la emoción".

"En mi caso, prefiero siempre parir y crear desde la emoción", ha confesado sobre su forma de concebir las películas.

Sobre 'Lucía y el sexo', de cuyo rodaje en Formentera se cumplen ahora 25 años -comenzó el 20 de octubre de 2000-, Medem asegura que "fue una experiencia fascinante".

Llegó a Formentera casi por casualidad, en un día de fiesta, cuando faltaba una semana para que viajara a Finlandia a rodar 'Los amantes del círculo polar', y el equipo le desaconsejaba ir para que no se distrajera de lo que tenía entre manos.

"El caso es que fui y según llegué a la isla dije 'aquí pasa algo'. Me pasaba a mí algo. El que pisaba la isla era como un yo absolutamente ligero, toda la parte pesada y oscura mía estaba fuera, la había dejado en tierra. Y tuve esa experiencia de estar como viendo un sitio, y se me ocurrió enseguida la idea de la isla que flota, que no estaba sujeta al fondo del mar. Y dije 'esto que me espere, por favor'. Y fue así".

Decidió darle una segunda oportunidad al personaje protagonista de 'Los amantes del círculo polar' y "crear una historia simétricamente opuesta, una especie de regalo amoroso y vital". Para concebirla volvió a la isla: "Me alquile la moto, conocí el faro, el agujero yo solo y fui escribiendo 'Lucía, un rayo de sol'".

La completaría en Madrid, donde escribió el pasado del personaje "el sexo", ha rememorado Medem sobre una película que plasma esa impresión primera al pisar Formentera: "Aquella sensación está en la película, la proyecté en la película".

Ese entusiasmo por "probar en historias diferentes" - "que me pongan a prueba y cosas que no he hecho", afirma- le lleva en su próximo proyecto al mundo de la pelota vasca durante su edad de oro en los años 80, en una historia "con muchas capas", que mezcla deporte, mafia y una "fascinante" relación entre un padre y un hijo. Ambientada entre Miami y Vizcaya, 'Jai Alai' se rodará en 2026.

Medem tiene pendiente también el estreno de una película sobre Picasso y el Guernica, una colaboración con Carlos Saura, en la que cuenta el proceso de aquel cuadro que describe como "un grito contra la guerra" y algo más. "Cuento como además hay un grito interior autobiográfico", agrega.