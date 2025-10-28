Córdoba exige al Govern que tome medidas contra los quioscos de playa de Formentera

El diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, ha reclamado este martes que el Govern balear actúe con rapidez y transparencia ante las "irregularidades e incumplimientos" detectados en las concesiones de los quioscos de playa de la isla, concretamente respecto a la orden de desmontaje de los establecimientos del 15 de enero al 15 de febrero que los actuales adjudicatarios no cumplieron el pasado invierno. El Consell de Formentera multó con 1.500 euros, la sanción mínima por este tipo de incumplimientos, a cada uno de los quioscos.

Durante su intervención en el pleno del Parlament balear, Córdoba ha recordado que “hace meses que el Govern anunció la apertura de expedientes y la posible caducidad de algunas concesiones si se comprobaban los incumplimientos, pero casi un año después, la realidad es que no ha habido avances concretos”. Según el diputado, debido a la baja cuantía de la sanción impuesta por el Consell y la falta de acción por parte del Govern, "visto el negocio, los adjudicatarios ya hablan de una nueva insumisión para este próximo invierno".

"Si ya se ha investigado, si se han comprobado las irregularidades y si la ley es clara, ¿qué más tiene que pasar para que el Govern actúe?", ha preguntado Córdoba a la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens.

Llegado su turno de palabra, Prohens ha contestado al formenterés recordando la normativa bajo la cual se otorgaron las concesiones de playa, asegurando seguidamente que la conselleria del Mar y el Ciclo del Agua, desde la dirección general de Costas y Litoral, "está tramitando el expediente que se abrió en su momento en relación con lo ocurrido el pasado invierno de acuerdo al procedimiento previsto".

El también conseller no adscrito ha advertido, tras la intervención de la presidenta, de que “el tiempo juega en contra de la credibilidad institucional", considerando que "la mejor forma de proteger el interés público es garantizar que la ley se cumpla con la misma rapidez con la que se anunció” porque lo contrario "no es gestión, es inacción institucional".

Por este motivo, Córdoba ha pedido que el Govern "publique el resultado de esta investigación y se explique qué se ha hecho", que se ejecuten las sanciones correspondientes asegurándose de que sean verdaderamente disuasorias y que se declare la caducidad de las concesiones como ya se avanzó que se haría si se comprobaban las irregularidades.

Córdoba ha añadido que “el dominio público es de todos, y quienes lo gestionan deben hacerlo con responsabilidad. El Govern tiene la obligación de garantizarlo y de dar ejemplo con su actuación”. Finalmente, ha defendido que “en Formentera la ley no puede tener temporada baja, ni tampoco la transparencia”, reiterando su voluntad de continuar haciendo seguimiento de esta cuestión hasta que se confirmen resultados concretos y medibles.