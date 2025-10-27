Formentera dice "adiós" definitivamente a la central eléctrica des Ca Marí y a sus molestias

Por fin, y tras muchos años de quejas de la población de Formentera, en particular de los vecinos des Ca Marí, se ha producido el cierre oficial de la central térmica y su turbina de gasóleo que producía electricidad en la isla desde 1966. Aunque ya estaba fuera de funcionamiento y solo se encendía varias veces al año para labores de mantenimiento, este lunes ha tenido lugar el acto oficial de cierre que da paso a un proceso de desmantelamiento de la infraestructura que estará completado en un par de años. En esta histórica jornada han participado el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard; el conseller de Empresa, Autónomos y Energía del Govern del Govern Balear, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, que han estado acompañados durante la visita a la planta obsoleta y a la nueva subestación eléctrica por otros altos cargos políticos nacionales, autonómicos y locales así como por el delegado de Redeia en las Balears, Eduardo Maynau, y el director de Endesa en el archipiélago, Martí Ribas.

Con la puesta en marcha de la doble conexión eléctrica submarina de 132kV con Ibiza, que entró en servicio en junio de 2023 y precisó de una inversión de 96 millones de euros, Formentera está preparada para cubrir el 100% de la demanda, incluso en los picos de consumo que se producen en verano, evitando la emisión de CO2 derivada de la generación eléctrica de origen fósil en la isla, como ha explicado Eduardo Maynau: «El patrón típico de demanda en hora punta en Formentera en invierno es de unos 9 MW y en verano se dobla esta cantidad con picos de consumo de hasta 22 MW». El nuevo doble enlace a 132 kV «es más que suficiente para la cobertura de esa demanda en condiciones de seguridad, ya que con solo uno de ellos se puede abastecer a la isla», ha asegurado, añadiendo que el 95,86% de la demanda se cubre con la interconexión entre las Pitiüses y el restante 4,14% mediante generación fotovoltaica de la propia isla.

Crecimiento económico

Martí Ribas, por su parte, ha recordado que en 1972 se montó el primer cable submarino de potencia entre Ibiza y Formentera, que fue el primero de este tipo en España. Además, ha afirmado que, a pesar del cierre de la turbina de gas de Endesa, la compañía sigue «comprometida» con la isla con la red de distribución que lleva a los hogares y empresas la energía recibida por la subestación de Red Eléctrica.

Joan Groizard ha tomado la palabra para poner en valor a la central eléctrica que se desmantelará próximamente afirmando que «durante décadas ha dado servicio a la isla y a la ciudadanía», favoreciendo su crecimiento económico. La interconexión actual es de gran importancia para la pitiusa del sur por dos razones, según Groizard: por un lado, elimina la generación eléctrica fósil de Formentera y por otro supone «un paso para seguir avanzando en la transición energética de la isla».

Durante su intervención en el acto, Óscar Portas ha celebrado el cierre de la planta térmica como «un hito que pone punto y final a décadas de ruido, humo y molestias para los vecinos de la zona», reconociendo que este momento «llega tarde» y ha pedido disculpas a los residentes del área que estaban presentes «por una situación que no era digna ni justa». El presidente ha finalizado su intervención afirmando que «hoy, Formentera respira mejor».

Rita Costa, una de las vecinas que lleva dos décadas denunciando los perjuicios que su familia ha sufrido por los ruidos, vibraciones y la emisión de humo que les obligaba a vivir recluidos en su casa, ha querido declarar, emocionada, que los residentes en las viviendas cercanas a la planta estaban muy contentos: "Las cosas se han hecho bien, por fin podemos hacer realidad el sueño que teníamos y que no era más que poder descansar por las noches y poder respirar un aire limpio».