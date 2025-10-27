Arriba una nueva patera a Formentera

Los equipos de Salvamento Marítimo, cerca de las 16:45 horas, han procedido a la intercepción de una patera identificada a 53 millas al sureste de Formentera. En la embarcación se encontraban 17 personas de origen magrebí, se desconoce si viajaban menores o mujeres entre ellos.

Con esta nueva patera, en lo que va de año se ha registrado en las Pitiüses cerca de 2.517 migrantes en 150 pateras, según el recuento de este diario en función de los datos de Delegación de Gobierno, de las cuales 2.186 a Formentera, donde se han contabilizado 148 pateras.