Arriba una nueva patera a Formentera
La embarcación ha sido interceptada al sureste de la isla
Ibiza
Los equipos de Salvamento Marítimo, cerca de las 16:45 horas, han procedido a la intercepción de una patera identificada a 53 millas al sureste de Formentera. En la embarcación se encontraban 17 personas de origen magrebí, se desconoce si viajaban menores o mujeres entre ellos.
Con esta nueva patera, en lo que va de año se ha registrado en las Pitiüses cerca de 2.517 migrantes en 150 pateras, según el recuento de este diario en función de los datos de Delegación de Gobierno, de las cuales 2.186 a Formentera, donde se han contabilizado 148 pateras.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una fallecida y una herida grave en dos supuestos ataques machistas en es Pujols
- Cerrado el quirófano y el paritorio del Hospital de Formentera
- Cinco individuos siembran el miedo en Sant Ferran: peleas, amenazas de muerte, robos y cuchillos
- La dana 'Alice' deja sin luz a gran parte de Formentera
- Sant Ferran dice «¡basta ya!»a la inseguridad en sus calles
- Formentera registra tres incidencias por la dana 'Alice'
- Formentera recupera la normalidad tras las lluvias de la dana 'Alicia', aunque se mantiene la alerta naranja
- Fallece en Formentera Xicu Marí Mayans, pionero del turismo en la isla