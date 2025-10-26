Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llega una patera a Formentera con 16 migrantes

La embarcación ha llegado a las 8.28 horas a la playa de es Migjorn

La llegada de pateras a Baleares es casi diaria

Redacción Ibiza

Ibiza

Una patera ha llegado a Formentera este domingo con 16 personas de origen subsahariano y magrebí,según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La embarcación ha llegado a las 8.28 horas, concretamente a la playa de es Migjorn. Ha intervenido la Guardia Civil de Formentera, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y Salvamento Marítimo.

En esta misma playa fueron interceptados otros cuatro migrantes este sábado, también de origen magrebí.

