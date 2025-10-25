Interceptados cuatro migrantes en el sur de Formentera
Una patrulla de la Guardia Civil ha acudido a la zona de Migjorn
Ibiza
Cuatro migrantes de origen magrebí han sido interceptados este sábado a las 13.15 horas en la playa de Migjorn, en Formentera.
Hasta el lugar ha acudido una patrulla de la Guardia Civil de Formentera y la Patrulla Fiscal y Fronteras (Pafif) de Ibiza.
