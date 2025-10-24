Las viviendas de Sant Ferran, en Formentera, paralizadas por los «experimentos» del Pacte

La conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear planea adjudicar «próximamente» un nuevo proyecto para la construcción de la promoción del Ibavi de 17 viviendas dotacionales en Sant Ferran, que quedaron paralizadas por el abandono de la obra de la empresa constructora inicialmente adjudicataria, «entre otros motivos», indican desde la conselleria.

En la actualidad, «se está elaborando la documentación técnica», aseguran, «con el objetivo de adjudicar el proyecto próximamente y así poder reactivar las obras y poner a disposición de la ciudadanía estas viviendas públicas en el menor plazo posible», explican.

Desde el Govern recuerdan que este proyecto es uno de los iniciados por el anterior Govern del Pacte, «dirigido a una construcción experimental (muchas veces con técnicas no homologadas), que ha dado lugar a numerosos problemas en las ejecuciones de obra y que se están resolviendo en esta legislatura». El Instituto balear de la Vivienda (Ibavi) «lleva trabajando desde el primer día en la puesta a punto de todas las promociones que empezaron con el anterior Govern, ya que muchas de ellas no estaban en disposición real de poder ser entregadas en los plazos prometidos, puesto que presentaban numerosas deficiencias y tramitaciones pendientes de resolver».

La primera piedra de la promoción de Sant Ferran se puso en marzo de 2023.