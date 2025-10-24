Victoria laboral a medias de los técnicos en emergencias sanitarias de Ibiza y Formentera

Tras dos años de negociación, la entidad pública empresarial Gestión Sanitaria de les Illes Balears (Gsaib), ha hecho llegar una propuesta de acuerdo al Comité de empresa para declarar de difícil cobertura los puestos de trabajo del personal laboral del Gsaib correspondiente a los centros y establecimientos ubicados en Ibiza y Formentera para las categorías de técnico en emergencias sanitarias (TES) y técnico en emergencias sanitarias habilitado, según informó este jueves el sindicato Usae en un comunicado. Pero este acuerdo no incluye por el momento a los TES del transporte sanitario no urgente, dejando fuera a 40 trabajadores pitiusos, una discriminación que José Manuel Maroto, responsable del sindicato Usae en Gsaib, se ha comprometido a eliminar tras afirmar que seguirán «trabajando» para que, una vez consolidado este primer acuerdo, se incluya a los técnicos de las ambulancias que se encargan de los servicios programados.

La propuesta de acuerdo, que debe ser valorada y firmada por el comité de empresa, establece la cuantía de 2.352 euros anuales, con un periodo de reconocimiento desde el 1 de enero de 2024, para los puestos de trabajo del personal laboral cuyo requisito de acceso sea una titulación de la rama sanitaria, así como del personal laboral habilitado para el ejercicio de funciones de transporte sanitario urgente, adscritos al servicio de transporte sanitario urgente en las Pitiusas, según detalló Usae, sindicato que inició la negociación de esta mejora laboral en marzo de 2013.

Respecto al resto de trabajadores del servicio, el Comité de empresa de Ibiza y Formentera ya denunció el pasado mes de septiembre que Gsaib había decidido reconocer el plus de difícil cobertura únicamente al personal de transporte urgente, lo que dejará fuera a 40 trabajadores. «El personal de transporte programado no es considerado transporte sanitario, para Gsaib ni para la Administración pública ni tampoco personal sanitario teniendo la misma titulación», criticaba entonces.