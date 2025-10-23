La oposición política critica la falta de datos «reales» del control de vehículos Formentera.eco

Los partidos en la oposición en Formentera coincidieron este miércoles en calificar como «decepcionante» el Consell d’Entitats celebrado el martes para dar a conocer un balance de la campaña de este verano del proyecto Formentera.eco.

Desde Gent per Formentera (GxF) criticaron que «el equipo de gobierno no aportó datos de tráfico reales, no pudo comunicar cuantos vehículos han circulado sin autorización este verano y no planteó ninguna propuesta de futuro». La reunión «fue decepcionante», insistieron desde GxF, «y una clara muestra de que Sa Unió no tiene proyecto político ni nada que aportar» a la isla.

Por su parte, el PSOE también apuntó a la falta de un recuento de los vehículos que circularon por Formentera durante todo el verano. Por tanto, las cifras ofrecidas por el Consell no serían, en su opinión, «fiables ni reales».