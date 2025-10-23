Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movilidad

La oposición política critica la falta de datos «reales» del control de vehículos Formentera.eco

PSOE y GxF coinciden en reclamar las cifras del tráfico en la isla durante los meses de verano

La reunión para hacer público el balance del proyecto Formentera.eco se celebró en la Savina

La reunión para hacer público el balance del proyecto Formentera.eco se celebró en la Savina / CIF

P.M.V.

Formentera

Los partidos en la oposición en Formentera coincidieron este miércoles en calificar como «decepcionante» el Consell d’Entitats celebrado el martes para dar a conocer un balance de la campaña de este verano del proyecto Formentera.eco.

Desde Gent per Formentera (GxF) criticaron que «el equipo de gobierno no aportó datos de tráfico reales, no pudo comunicar cuantos vehículos han circulado sin autorización este verano y no planteó ninguna propuesta de futuro». La reunión «fue decepcionante», insistieron desde GxF, «y una clara muestra de que Sa Unió no tiene proyecto político ni nada que aportar» a la isla.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, el PSOE también apuntó a la falta de un recuento de los vehículos que circularon por Formentera durante todo el verano. Por tanto, las cifras ofrecidas por el Consell no serían, en su opinión, «fiables ni reales».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents