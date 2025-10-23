Movilidad
La oposición política critica la falta de datos «reales» del control de vehículos Formentera.eco
PSOE y GxF coinciden en reclamar las cifras del tráfico en la isla durante los meses de verano
P.M.V.
Los partidos en la oposición en Formentera coincidieron este miércoles en calificar como «decepcionante» el Consell d’Entitats celebrado el martes para dar a conocer un balance de la campaña de este verano del proyecto Formentera.eco.
Desde Gent per Formentera (GxF) criticaron que «el equipo de gobierno no aportó datos de tráfico reales, no pudo comunicar cuantos vehículos han circulado sin autorización este verano y no planteó ninguna propuesta de futuro». La reunión «fue decepcionante», insistieron desde GxF, «y una clara muestra de que Sa Unió no tiene proyecto político ni nada que aportar» a la isla.
Por su parte, el PSOE también apuntó a la falta de un recuento de los vehículos que circularon por Formentera durante todo el verano. Por tanto, las cifras ofrecidas por el Consell no serían, en su opinión, «fiables ni reales».
- Una fallecida y una herida grave en dos supuestos ataques machistas en es Pujols
- Cinco individuos siembran el miedo en Sant Ferran: peleas, amenazas de muerte, robos y cuchillos
- La dana 'Alice' deja sin luz a gran parte de Formentera
- Sant Ferran dice «¡basta ya!»a la inseguridad en sus calles
- Nit del Turisme en Formentera: Una noche para celebrar a pioneros y trabajadores del sector turístico
- Formentera registra tres incidencias por la dana 'Alice'
- Un hombre intenta vender el motor de una patera en Formentera
- Declarados dos incendios casi simultáneos en Formentera