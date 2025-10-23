Cerrado el quirófano y el paritorio del Hospital de Formentera

El quirófano y el paritorio del Hospital de Formentera llevan cerrados desde el pasado viernes, casi una semana. El Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) ha adoptado la decisiónde manera preventiva con el objetivo de garantizar la seguridad del paciente y evitar los riesgos asociados. Según informa Asef en un comunicado, se han apreciado humedades en una antesala del área quirúrgica. Desde Salud han llevado a cabo en la zona de sucio las labores de higienización pertinentes, un proceso de nebulización con peróxido de hidrógeno y la posterior toma de muestras para su análisis tras las medidas correctoras aplicadas.

La humedad se produjo tras las intensas lluvias de la dana 'Alice' en la zona exterior y previa al quirófano, en la zona conocida como 'sucio' puesto que en ese habitáculo no hay que cumplir condiciones excepcionales de asepsia. En noviembre de 2024 se cerraron estas mismas áreas tras detectarse niveles anómalos de microroganismos.

La semana pasada, las medidas preventivas fueron mantener la actividad urgente, pero no la programada y se decidió reprogramar un día de actividad quirúrgica en la que había previstas cuatro intervenciones quirúrgicas, explican desde el Área de Salud pitiusa.

El pasado viernes, tras la visita de la Unidad de Control de Infecciones y de adoptar posteriormente una serie de medidas preventivas de higienización, se adoptó la decisión de ampliar la limitación de uso preventiva también a la actividad urgente y no así a la emergencia vital, para lo que el quirófano y paritorio continúan operativos, ya que no se han visto afectados.

Coordinación con Can Misses y el SAMU061

El Hospital de Formentera ha coordinado todas estas medidas ante posibles traslados con el centro de referencia, Hospital Can Misses y con el SAMU061 para los posibles traslados aéreos.

Hasta el momento no se ha debido trasladar al Hospital de Ibiza ninguna intervención quirúrgica urgente, ni se ha debido derivar ningún parto al área Obstétrica del hospital público ibicenco.

Tras haber realizado ya las limpiezas exhaustivas e integrales de la zona afectada se esperan los resultados de la toma de muestras para decidir la apertura total de la actividad tanto en el quirófano, como en el paritorio.