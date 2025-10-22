El control de entrada de vehículos Formentera.eco recauda más de 700.000 euros en cuatro meses

El proyecto que regula la entrada y circulación de vehículos en Formentera durante la temporada turística con el fin de proteger el medioambiente de la isla, Formentera.eco, ha recaudado este año un total de 706.504 euros brutos en sus cuatro meses de aplicación, según los datos ofrecidos este martes por la consellera de Medio ambiente y Movilidad, Verónica Castelló, en el marco del Consell d’Entitats convocado para hacer públicos los resultados de esta campaña. En el mismo periodo de tiempo de 2024, el Consell ingresó «algo más de 600.000 euros», según detalló la consellera el pasado mes de febrero.

Durante la reunión, celebrada en el Centro de Deportes Náuticos de Formentera (Cenf) de la Savina, Castelló señaló que el balance final «pone de manifiesto una consolidación del modelo de control de afluencia y un avance sostenido hacia una movilidad más sostenible», gracias a la reducción continuada del techo de vehículos y a «la implementación de sistemas de gestión y sanción más eficientes»

En cuanto al número de solicitudes para acceder a la pitiusa del sur en coche o motocicleta, desde el 1 de junio al 30 de septiembre el área de Movilidad tramitó un total de 57.863. De ellas, 51.214 fueron aceptadas, un 55,1 % más respecto a 2024 según los datos del Consell. El resto, 6.649, fueron denegadas, el doble que en la campaña del año pasado.

Las denegaciones se deben, normalmente, a trámites que no se han terminado de hacer, la falta de documentación en la petición o a errores en el proceso.

Este año también se suma la modificación de la ordenanza fiscal de la supresión del recibo del seguro del vehículo, ya que por normativa, la autorización debe otorgarse al titular del vehículo y no a posibles conductores.

Ocupación

La ocupación de la cuota máxima de vehículos de visitantes ha llegado al 100% durante 74 días, distribuidos en 12 días en junio, 25 días en julio, 31 días en agosto y seis días en septiembre.

Estos datos evidencian, a juicio del área de Movilidad del Consell, «una presión constante sobre la capacidad máxima» de la isla, especialmente durante los meses centrales de la temporada.

Según el balance del Consell, la estancia media de los vehículos de los visitantes ha sido esta temporada de 15,3 días, mientras que los turistas procedentes de Ibiza presentan estancias más cortas, de 3,46 días de media.

Respecto a las sanciones, desde la institución insular señalan que «el año pasado ya se dio un paso importante» en la gestión del sistema automático, basado en la tecnología de las cámaras de control y a la integración con la Agencia Tributaria de Balears (Atib).

Sanciones

Procedentes de las seis cámaras ubicadas en la Savina, Sant Francesc y Sant Ferran, se han analizado 1,8 millones de imágenes que han generado 432.258 actas de inspección, de las cuales se han elevado 3.300 expedientes sancionadores en junio y julio y se espera un volumen similar en agosto y septiembre. En los cuatro meses controlados en 2024, se registraron 3.792 propuestas de sanción y cerca de 2.200 en 2023.

Los 706.504 euros de ingresos brutos generados (671.279 netos) se destinarán al Fondo de sostenibilidad, que financia proyectos de movilidad, medio ambiente y digitalización.