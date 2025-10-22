El Consell todavía no ha cuantificado los daños causados por las lluvias en Formentera

El presidente de Formentera, Óscar Portas, se reunió este miércoles con los representantes de la Policía Local, la Guardia Civil, los Bomberos, Protección Civil, la empresa PreZero, la brigada del Consell y el director insular de Medio Ambiente y Movilidad, Giuseppe Vulpis, para «analizar» los efectos de la dana del pasado 11 de octubre y «hacer un balance de las actuaciones realizadas», informó la institución insular en un comunicado.

Durante la reunión de coordinación, se llevó a cabo un «repaso exhaustivo» de los daños ocasionados por el temporal, que afectó especialmente a la red viaria de la isla, tanto a las carreteras asfaltadas como a los caminos de tierra. También se produjeron daños en paredes de piedra seca, infraestructuras públicas e inmuebles.

En el transcurso del encuentro se analizaron también todos los avisos recibidos por urgencias y se valoró la coordinación de los servicios de emergencia durante las horas más críticas.

Como resultado de esos análisis, se identificaron como puntos especialmente afectados la rotonda de Can Ramon, diversos caminos rurales y zonas con acumulación de agua.

Cada cuerpo de seguridad o servicio expuso las intervenciones que llevó a cabo y las necesidades detectadas, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta y la prevención ante futuros episodios meteorológicos extremos como las últimas trombas de agua.

Portas destaca en el comunicado que la reunión «ha permitido poner sobre la mesa los recursos de los que disponemos y analizar cómo se puede actuar todavía mejor». En la actualidad, los servicios del Consell continúan trabajando en la limpieza y reparación de los puntos más afectados y «todavía no se han podido cuantificar los daños económicos».