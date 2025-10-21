La OCB de Formentera pone sobre la mesa la relación entre lengua y turismo

La Obra Cultural Balear en Formentera (OCB) sigue con su actividad de dinamización cultural y social en la isla y ha programado dos actos para este fin de semana.

El primero tendrá lugar el viernes 24 de octubre, con una Vetlada de cançons en el Centro Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc. El evento dará comienzo a las 19.30 horas y reunirá a una serie de cantadors de Formentera. Está prevista la intervención de Isidor Marí y de Vicent Palermet.

El segundo evento organizado por esta entidad cívica que promociona la lengua catalana y su cultura se celebrará el sábado 25 de octubre a las 20 horas en el Espai Frumentària, la sala de exposiciones de la naviera Baleària situada en el puerto de la Savina. Se trata de una mesa redonda con el título ‘Lengua y turismo: desafíos y oportunidades’, que contará con la participación de Bernat Joan; la maestra y escritora Neus Costa; la politóloga Noelia González, del GOB Formentera; y el educador ambiental Juanjo Torres, de Canviem el rumb. Moderará la mesa de debate la presidenta de la OCB, Maria Teresa Ferrer.

Lengua y turismo

Esta última actividad está organizada conjuntamente con la Plataforma per la llengua Illes Balears, que explica que el objetivo de la charla es «analizar el papel del turismo a la hora de condicionar los usos lingüísticos en Formentera», al tiempo que se propondrán «estrategias para que el catalán sea un activo en el sector».

La idea es «reflexionar sobre cómo el sector económico influye en la vitalidad de la lengua catalana, las posibilidades de incorporarla como un elemento de valor cultural en la oferta turística y las oportunidades de reforzar su presencia tanto en los servicios como en la comunicación con los visitantes».

La mesa redonda de este sábado se enmarca dentro del ciclo que la Plataforma per la llengua lleva a cabo durante este año 2025 con la colaboración del Institut d’Estudis baleàrics, en el que se abordan temas como el turismo, la sanidad o la educación.