Fallece en Formentera Xicu Marí Mayans, pionero del turismo en la isla

El pasado lunes fallecía en Formentera a los 87 años Francisco Marí Mayans, conocido en la isla como Xicu des Capri o Xiquet Barber, según adelantó este jueves Radio Illa.

Nacido en 1938 en Sant Ferran, este formenterés disfrutón y amante de su isla sobre todas las cosas, dejó la escuela para dedicarse a la pesca profesional. Posteriormente, tras trabajar en un hotel de Palma de Mallorca durante seis meses y algo más de un año en la Fonda Pepe de Sant Ferran, compró un solar donde el 30 de mayo de 1963, cuando el turismo apenas empezaba a despuntar en Formentera, abrió en es Pujols el bar restaurante Capri, al que añadió cinco habitaciones

El establecimiento sigue funcionando y atrayendo a residentes y visitantes, una muestra del trabajo bien hecho de este visionario y emprendedor que supo adivinar el potencial de la isla como destino vacacional internacional.

Con los primeros alemanes que se atrevían a cruzar es Freus desde Ibiza para descubrir Formentera a mitad de los años 60 llegó Margarette, la que fue su pareja durante toda su vida y con la que tuvo un hijo.

Defensor de las tradiciones

Tras el restaurante, el empresario también invirtió en alojamientos turísticos y cuando pasaron los años y con el desarrollo del sector aparecieron los primeros conflictos entre el crecimiento desaforado y la necesidad de mantener la identidad de la isla, Xicu des Capri siempre defendió con vehemencia las tradiciones y la cultura de su querida Formentera.

El Govern balear reconoció su trayectoria otorgándole el Premi Ramon Llull en 2016, la más alta distinción honorífica de Baleares, destacando su papel como "empresario pionero del sector turístico de Formentera, promotor del asociacionismo local y defensor de las artes tradicionales de pesca".

Según afirmaba el Ejecutivo balear en ese momento, Xicu Marí representaba "el paradigma de modelo de promotor y empresario turístico y, a la vez, del espíritu arraigado a los valores de la Formentera más tradicional, lo cual lo ha llevado a no dejar nunca la actividad profesional en el mundo de la pesca mientras ejercía y desarrollaba la actividad empresarial en el mundo turístico".

El Consell de Formentera ha expresado en sus redes sociales su "más sentido pésame" por la muerte de Xicu Marí, "figura clave de los inicios de la restauración y del turismo en nuestra isla". La institución insular ha querido destacar "su espíritu emprendedor y su amor por Formentera", asegurando que ha dejado "una huella profunda en la historia y en la memoria colectiva del pueblo".

Aquellos que deseen presentar sus respetos a Xicu des Capri podrán hacerlo en el Tanatorio municipal el jueves 23 de octubre, de 15 a 17 horas. Su familia, agradecería que, en lugar de ofrendas florales, se hagan donaciones a la Asociación pitusa de ayuda a los afectados del cáncer (Apaac), según recoge una publicación de la emisora pública Radio Illa.