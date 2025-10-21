Dinero del Govern para que Formentera tutele menores migrantes no acompañados pero sin devolución de competencias

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear, Sandra Fernández, visitó Formentera este lunes para reunirse con el presidente del Consell Insular, Óscar Portas, y la consellera de Bienestar social de la isla, Cristina Costa, con el propósito de conocer las principales problemáticas de la pitiusa del sur en esas áreas. Tras el encuentro, Fernández reconoció que el principal problema que enfrenta la isla es la llegada de menores no acompañados a través de la ruta migratoria entre Argelia y España, con el lastre para las arcas locales que eso comporta, y aseguró que el Ejecutivo autonómico estudia «posibles vías de financiación con el objetivo de que Formentera pueda dar los servicios sociales a todos los niveles de la forma más digna posible y pueda seguir atendiendo las necesidades de la ciudadanía».

Respecto a la posibilidad de que Formentera devuelva las competencias en materia de menores al Govern balear, Fernández ha reiterado que «no es posible» si no se reforma antes el Estatuto de autonomía de Balears, texto donde está reflejada la atribución de esas competencias.

A día de hoy, el Consell tutela a un total de 127 menores migrantes no acompañados y otra decena de niños y adolescentes de la propia isla. Estas personas quedan bajo el cuidado de diferentes asociaciones especializadas, lo que supone un gasto superior a los 200 euros por niño al día que resulta en una inversión que ronda los diez millones de euros al año, un desembolso que la institución insular no puede asumir ni siquiera obviando el resto de servicios a la ciudadanía que cubre el área de Bienestar Social y destinando a tutelajes todo el presupuesto anual de esta conselleria, que para 2025 era de 906.000 euros.

Ante esta situación, que amenaza con sumir en la bancarrota al Consell, el Govern firmó el 1 de agosto un convenio para transferir 4,1 millones de euros a la institución insular «con el objetivo de reforzar la atención social a familias y menores en la isla».

Gasto en tutelaje

Este dinero se destinó íntegramente a pagar el gasto en tutelaje de menores desde enero hasta junio de este año, razón por la que durante noviembre está prevista una reunión de entre Govern y Consell para concretar la manera de seguir financiando esta realidad sobrevenida.

Por su parte, el Ministerio de Juventud e Infancia tiene previsto transferir un crédito extraordinario de 13 millones de euros a Canarias, Balears, Ceuta y Melilla para la atención a la infancia migrante no acompañada. En concreto, Balears recibiría 1,2 millones de euros de esa cantidad. A ello hay que añadir los 100 millones de euros vinculados al real decreto ley que regula el reparto de menores, de los que cuatro corresponden a Balears.

Esta ayuda del Ejecutivo central no es suficiente para el Govern balear, que insiste en demandar mayor financiación, así como paralizar el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas.