UGT impugna el proceso de selección de un técnico de Patrimonio del Consell de Formentera

La federación de servicios públicos de la UGT Illes Balears ha presentado un recurso de reposición contra la oferta publicada por el Consell de Formentera relativa a la plaza de técnico de Patrimonio, al haberse convocado como grupo A2 y con carácter laboral, cuando tanto el Presupuesto 2025 como el Catálogo de puestos de trabajo establecen de forma expresa que se trata de una plaza de grupo A1 y de naturaleza funcionarial.

El sindicato considera que esta clasificación errónea tiene dos efectos muy graves. El primero sería un claro perjuicio para la ciudadanía, ya que al rebajar la categoría de la plaza, "se degrada la calidad del servicio público que reciben los ciudadanos", principales usuarios de la Administración. En segundo lugar, se produce también un perjuicio para los trabajadores, debido a que "convocar la plaza como A2 supone una reducción salarial respecto a lo previsto en los presupuestos y un empeoramiento de las condiciones laborales de quienes opten a ella".

Los representantes de los trabajadores afirman en un comunicado hecho público este martes que estos hechos "no solo vulneran los derechos de los futuros trabajadores, sino que también sienta un precedente peligroso de degradación de los puestos de trabajo"

Desde UGT manifiestan "con rotundidad" que no van a permitir que se produzcan estos "hechos de empeoramiento, ni para la ciudadanía ni para los trabajadores". En este sentido, exigen "que la plaza se cubra tal y como corresponde, es decir, como A1 y de naturaleza funcionarial". Asimismo consideran "inadmisible" que se juegue con los derechos de los ciudadanos y de los empleados públicos, "vulnerando principios básicos de legalidad y seguridad jurídica"

Para justificar su decisión , el comunicado del sindicato refleja los fundamentos legales en los que se basa. Así, según recoge el texto, el Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP, RDLeg 5/2015) establece en su artículo 76 que los cuerpos y escalas se clasifican en los grupos A1 y A2 en función del nivel de responsabilidad y titulación requerida, correspondiendo a las plazas estructurales de carácter técnico superior la clasificación en A1. Asimismo, el EBEP y la normativa autonómica de función pública reiteran que las plazas estructurales deben tener naturaleza funcionarial, garantizando los principios de mérito, capacidad y legalidad.

Para concluir, UGT reitera su compromiso en la defensa de los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía, y solicita la rectificación inmediata de la oferta publicada para que se ajuste a lo previsto en los presupuestos y en el catálogo de puestos de trabajo-