Charlas y talleres para estudiantes de Formentera en el Octubre Trans

El colectivo Farallon ha organizado diversos talleres educativos en el marco del ciclo Octubre Trans que serán impartidos por la cooperativa Aplaer con la colaboración del Consell de Formentera y la Fundación Baleària, informó este lunes la institución insular.

Los alumnos de sexto de Primaria de los colegios Sant Ferran de ses Roques y Mestre Lluís Andreu participarán en el taller ‘Vamos cambiando’ el 21 y el 23 de octubre, respectivamente, en sus propios centros. Este taller tiene como objetivo «reconocer y describir los cambios en la pubertad, construir herramientas en relación con el uso de las redes, así como identificar y apreciar la diversidad sexual, afectiva y de género, al tiempo que se tratan las dudas en un espacio de confianza y debate», detalla el Consell.

Además, el día 22 se ofrecerá una charla titulada ‘Con calma’ en la sala de Cultura para el alumnado de tercero de Secundaria y Formación Profesional. Se tratarán contenidos como los mitos del amor romántico y los derechos sexuales y reproductivos, entre otros.