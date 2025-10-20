Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatados 11 migrantes al sur de Formentera

Los equipos de rescate localizaron la embarcación a unas 2,5 millas de la costa este domingo por la tarde

Patera rescatada cerca de Formentera en agosto.

Patera rescatada cerca de Formentera en agosto. / DI

Redacción Digital

Ibiza

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron en la tarde de este domingo a 11 personas de origen magrebí que viajaban a bordo de una patera detectada al sur de Formentera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, la intervención se produjo a las 19.35 horas, cuando los equipos de rescate localizaron la embarcación a unas 2,5 millas de la costa.

Todos los ocupantes fueron trasladados en aparente buen estado de salud a puerto, donde se activó el protocolo habitual de atención humanitaria, identificación y gestión migratoria.

En lo que va de año, han arribado a Formentera 125 pateras con más de 2.000 migrantes.

