El Govern estudia otras vías de financiación para seguir apoyando a Formentera en la tutela de los menores migrantes no acompañados

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear, Sandra Fernández, ha visitado Formentera este lunes para reunirse con el presidente del Consell Insular, Óscar Portas, y la consellera de Bienestar social de la isla, Cristina Costa, con el objetivo de conocer las principales problemáticas de la pitiusa del sur en esas materias. Tras el encuentro, Fernández ha reconocido que el principal problema que enfrenta la isla es la llegada de menores no acompañados a través de la ruta migratoria entre Argelia y España, con el peso para las arcas locales que eso comporta y ha asegurado que el Govern balear estudia "posibles vías de financiación con el objetivo de que Formentera pueda dar los servicios sociales a todos los niveles de la forma más digna posible y pueda seguir atendiendo las necesidades de la ciudadanía".

A día de hoy, Formentera tutela un total de 127 menores, un hecho que supone un gasto superior a los 200 euros por niño al día. Esto supone una inversión de unos 10 millones de euros al año que el Consell de Formentera no puede asumir ni siquiera destinando a la tutela de menores todo el presupuesto anual del área de Bienestar social, que para 2025 era de 906.000 euros. El Govern balear firmó el pasado 1 de agosto un convenio con el Consell para transferir 4,1 millones de euros a la institución insular con el objetivo de reforzar la atención social a familias y menores en la isla. Además, el Ministerio de Juventud e Infancia tiene previsto trasferir un crédito extraordinario de 13 millones de euros a Canarias, Balears, Ceuta y Melilla para la atención a la infancia migrante no acompañada. En concreto, Balears recibiría 1,2 millones de euros. Esta ayuda del Ejecutivo central no es suficiente para el Govern balear, que insiste en demandar mayor financiación así como paralizar el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas.

Por otra parte, Fernández también ha recordado que el retorno de las competencias en menores al Govern balear, algo que lleva pidiendo el Consell de Formentera desde hace tiempo, no es posible si no se reforma antes el Estatuto de autonomía de las Illes Balears, texto donde está reflejada la atribución de esas competencias.