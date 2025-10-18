Un jardín para salvar a las mariposas en Formentera

Formentera ya cuenta con su primer jardín de mariposas, un espacio natural creado gracias a una jornada de plantación celebrada este sábado con la participación de 15 voluntarios. La iniciativa, organizada por IbizaPreservation en colaboración con la asociación A regenerar, ha contado también con el apoyo de la naviera Trasmapi y la finca Ses Eufabietes, dentro del proyecto agrícola Agroturismo Cas Majoral.

Durante la jornada se plantaron alrededor de 500 plantas aromáticas y nutricionales, entre las que destacan el romero, tomillo, lavanda, salvia, santolina, hinojo y perejil, todas ellas seleccionadas para crear un hábitat favorable para las mariposas y otros polinizadores esenciales para el ecosistema.

Esta acción forma parte del proyecto ‘Mariposas para la Biodiversidad’, impulsado por IbizaPreservation a través del programa Ibiza y Formentera Producen, que ya ha desarrollado tres jardines similares en Ibiza. El diseño de este nuevo jardín en forma de mariposa es obra de Rodrigo Vargas y Maria del Mar Zamora, del colectivo A Regenerar, quienes guiaron a las personas voluntarias durante toda la actividad.

Jardín para polinizadores / Luana Failla

La iniciativa se inspira en el proyecto ‘Regenerando Mariposas’, creado por la conservacionista Astrid Vargas, que promueve la creación de jardines vivos para la restauración ecológica y la sensibilización ambiental.

“Estos espacios no solo ayudan a recuperar especies clave como las mariposas, sino que también conciencian sobre la urgente necesidad de proteger nuestra biodiversidad ante la alarmante desaparición de polinizadores en las Pitiusas”, explica Jordi Salewski, coordinador de Ibiza y Formentera Producen. Según los últimos datos del Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation, en los últimos tres años podría haberse perdido hasta un 59% de las mariposas.

Más de 400 árboles para el entorno rural

Además del jardín de mariposas, IbizaPreservation está desarrollando un proyecto para apoyar el sector agrícola local y mejorar la biodiversidad rural. La próxima semana está prevista la plantación de 409 árboles, entre olivos (220) y algarrobos (189), en las fincas de Ses Eufabietes y Can Platé, en Sant Francesc, con la colaboración de agricultores de la isla.

El proyecto tiene un doble objetivo: conservar la biodiversidad y fomentar prácticas agrícolas sostenibles. Por ejemplo, los algarrobos se plantarán siguiendo un modelo de agroforestería, que permite combinar el cultivo de árboles con cereales y pastoreo. Los olivos, por su parte, están destinados a recuperar la producción local de aceite.

Estas acciones cuentan con el apoyo del proyecto ‘Living Formentera’, impulsado por Conservation Collective, Mishcon de Reya, Nature and People Foundation y Evertree. La iniciativa pretende aumentar en un 22% la cobertura verde en Formentera en los próximos 20 años, reducir la temperatura en zonas urbanas hasta 2°C y mejorar la calidad del aire, del suelo y la retención de agua.

El futuro sostenible de la isla

Inma Saranova, directora de IbizaPreservation, subraya que “el objetivo es mejorar la salud de los ecosistemas agrícolas y contribuir a la lucha contra el cambio climático a través de la captura de CO₂ y la restauración de suelos”.

Por su parte, Jordi Salewski recuerda que “la colaboración con el campo es fundamental para proteger el paisaje y garantizar un modelo sostenible en la isla. Los agricultores y agricultoras son aliados clave en la conservación de nuestro entorno”.

Con iniciativas como estas, Formentera da un paso más hacia la protección de su riqueza natural, con un enfoque que combina conservación, sostenibilidad y sensibilización social.