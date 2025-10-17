Sanción de 6.000 euros para el primer taxi pirata interceptado en Formentera

El Consell de Formentera ha interpuesto una sanción de 6.001 euros a una empresa y a un particular de forma solidaria por ofrecer servicios de taxi sin autorización, una práctica conocida como taxi pirata, según informó el jueves la institución insular en un comunicado. Se trata de la primera vez que se localiza a un vehículo ejerciendo esta práctica en la isla, algo que en la vecina Ibiza es una actividad habitual y genera constantes enfrentamientos entre los taxistas oficiales y los que lo hacen de manera totalmente ilegal.

El expediente sancionador, que parte de una actuación de inspección en la cual se detectó un vehículo operando sin licencia, concluye que el conductor, con un vehículo de empresa, realizó un transporte de viajeros sin disponer de la preceptiva autorización administrativa.

Los hechos reflejados en el expediente se consideran una infracción muy grave según la Ley 4/2014, de transporte terrestre y movilidad sostenible de las Illes Balears.

La resolución desestima las alegaciones de los responsables y establece que la multa tiene un carácter disuasorio, con el objetivo de «proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la competencia leal dentro del sector del transporte público», según afirma el mismo comunicado.

Actividad regulada

El Consell recuerda en el texto que «la actividad de taxi está regulada y limitada por razones de seguridad, sostenibilidad y calidad del servicio». El uso de vehículos sin autorización para el transporte de pasajeros «no solo supone una infracción administrativa sino también un riesgo para los pasajeros y una deslealtad respecto a los profesionales del sector», concluye.

Relacionado con este anuncio, Diario de Ibiza ha sabido que el Govern balear ha firmado con el Consell de Formentera un convenio de colaboración «para poner en común los medios personales y materiales para llevar a término controles sobre el intrusismo en el sector del taxi y el alquiler de vehículos con conductor». Esta colaboración se materializó con dos inspecciones por parte del personal de la conselleria de Movilidad del Govern balear, una entre el 9 y el 11 de septiembre y otra del 22 al 24 de ese mismo mes. A falta de confirmación por parte del Govern, fuentes del Consell informan de que no se levantó ninguna acta durante las dos inspecciones.

En el convenio se establecía que los gastos del desplazamiento y las dietas de los funcionarios de la Inspección del transporte terrestre de la dirección general de Movilidad del Govern estarían a cargo del Ejecutivo balear hasta una cuantía máxima de 7.900 euros, mientras que el Consell de Formentera se haría cargo del alojamiento de estos funcionarios hasta una cuantía máxima similar.