El Consell de Formentera anuncia que refuerzos de la Guardia Civil en Sant Ferran tras las denuncias vecinales

El Consell de Formentera mostró este viernes su preocupación ante los incidentes ocurridos estos últimos meses en Sant Ferran denunciados por residentes y comerciantes y publicados por Diario de Ibiza y Radio Illa y quiso transmitir a través de un comunicado un mensaje de «tranquilidad y confianza».

El presidente de la institución insular, Óscar Portas, explica en el texto que, desde el inicio de los hechos que han originado la movilización de la población contra un conocido grupo de delincuentes, que ha roto la tranquilidad del lugar con sus fechorías, «ha estado trabajando en coordinación estrecha con la Policía Local y la Guardia Civil y ha sido informado en todo momento sobre las incidencias y las actuaciones en curso».

El Consell comparte «la preocupación lógica de los vecinos y entiende perfectamente su inquietud», señala Portas en el comunicado. «Hace días que se está trabajando conjuntamente con la Guardia Civil, con la que se ha mantenido un diálogo abierto y constante para dar una respuesta inmediata y eficaz», indica el presidente en el texto.

Refuerzos

Para poner fin a esta situación, Portas confirma que, «de manera inminente», llegarán refuerzos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «para incrementar la presencia policial en el municipio de Sant Ferran y restablecer la normalidad».

«Desde el Consell queremos transmitir serenidad: se está actuando con coordinación y no se dejará de trabajar hasta garantizar la seguridad y la convivencia que merece Formentera», remarca el presidente insular. También subraya que la seguridad ciudadana, «es una prioridad compartida por todas las administraciones».

Según el comunicado, a lo largo de este viernes, el presidente del Consell trasladó las últimas novedades a los diferentes colectivos que habían manifestado su preocupación por esta situación, un hecho que fue confirmado por la Apima del colegio Sant Ferran de ses Roques.

El pasado jueves, tanto esta asociación de padres y madres de alumnos del centro escolar como la Asociación del centro islámico de Formentera hicieron públicos sendos comunicados en los que reclamaban la ayuda de las administraciones para hacer frente a un pequeño grupo de individuos que desde hace meses siembran el caos en la localidad, con peleas, robos, insultos y amenazas a la población.

También un nutrido grupo de vecinos y comerciantes de la zona se personaron este miércoles en el cuartel de la Guardia Civil, según adelantó Radio Illa para mostrar su preocupación ante esta situación y presentar una denuncia colectiva. En ese momento fueron informados por los agentes de que las denuncias debían ser individuales y sobre un hecho en concreto, por lo cual optaron por hacer públicos los hechos que vienen sufriendo desde hace meses a través de los medios de comunicación.

Como respuesta, el mismo viernes ya se notaba más presencia policial en el pueblo y, según fuentes no oficiales, para este fin de semana se espera la llegada de efectivos especializados desde la Península.

Los responsables de esta situación son «entre tres y cinco» jóvenes sin trabajo conocido que han okupado diferentes edificaciones de Sant Ferran, una de ellas situada justo frente al nuevo colegio Sant Ferran de ses Roques, cuyos alumnos y profesores se han convertido en los últimos meses en el objetivo de sus insultos y agresiones, llegando en ocasiones a lanzar piedras a los menores, como denunciaba en su comunicado la Apima del centro escolar.