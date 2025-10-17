Una fotografía del faro de Cap de Barbaria obtiene una mención especial en el certamen nacional 'Mi Rincón Favorito'

Una imagen del faro de Cap de Barbaria, uno de los paisajes más emblemáticos de Formentera, ha obtenido una mención especial en la quinta edición del certamen nacional de fotografía en Instagram 'Mi Rincón Favorito', un concurso que cada año busca destacar los lugares más inspiradores de España a través de la mirada de fotógrafos aficionados y profesionales.

La fotografía, firmada por Elena Vicente Copete, fusiona el perfil del icónico faro formenterés con una mirada humana. Esta composición ha seducido al jurado a incluirla entre las veinte menciones especiales concedidas “en reconocimiento al alto nivel artístico de esta edición”.

El concurso, que este año ha reunido miles de imágenes de todo el país, otorgó el primer premio nacional a una instantánea tomada en San Juan de Gaztelugatxe (Bizkaia) por Héctor Caro, mientras que los segundos galardones recayeron en autores de Badajoz, Madrid, Zaragoza y Palencia.

San Juan de Gaztelugatxe (Vizcaya). / Héctor Caro

7.000 euros en premios

En esta edición, 'Mi Rincón Favorito' ha repartido más de 7.000 euros en premios y ha contado con la participación de más de 100 miembros del jurado, entre profesionales de la fotografía, representantes del sector turístico y miembros de la organización.

Según los responsables del certamen, el palmarés de 2025 “es una invitación a viajar por la diversidad paisajística y cultural del país”.

El concurso 'Mi Rincón Favorito', nacido en 2021, tiene como objetivo promover el turismo sostenible y el patrimonio natural y cultural de España a través de las redes sociales, y se celebra cada año en torno al Día Mundial del Turismo (27 de septiembre).

Faro cerrado el tráfico en temporada

Desde 2017 se impide durante la temporada de verano el acceso a vehículos a motor a la zona y obliga a los visitantes a abandonar coches y motocicletas en un aparcamiento creado ex profeso y a caminar o rodar a lomos de una bicicleta los cerca de dos kilómetros que restan hasta alcanzar el faro.

Se trata de un intento, por parte del Consell de Formentera, de evitar las aglomeraciones de personas y vehículos que se producían durante la temporada estival y que amenazaban esta zona de gran valor paisajístico y medioambiental, provocando también problemas de seguridad.

La limitación se mantiene desde el 15 de mayo al 15 de octubre.