Formentera abre la temporada de caza menor

El Consell de Formentera abre este domingo 19 de octubre la temporada de caza menor en la isla, que se extenderá hasta el 4 de enero de 2026 para la mayoría de las especies. En el caso de las aves migratorias, la temporada se cerrará el próximo 8 de febrero, al igual que la caza del tordo y el faisán.

Los días hábiles de caza son los martes, jueves, sábados y domingo, además de los festivos de carácter nacional y autonómico. Está permitida la caza a partir de media hora antes de la salida del sol y hasta media hora después de que se haya puesto.

Por otro lado, hasta el 1 de marzo de 2026 se podrán autorizar recuentos de becada sin muerte con perros de muestra en los vedados de caza. Los días hábiles para esta actividad son los mismos que para la caza y se podrá utilizar un máximo de dos perros simultáneamente por cazador. En este caso, no se podrá portar arma de fuego ni detonadora.

Como novedad, este año, desde el servicio de caza se ha preparado un tríptico informativo relativo a las normas por las cuales se fijan los periodos hábiles de caza y las vedas especiales que se establecen para la temporada 2025/2026 en Formentera, para que la ciudadanía "conozca de manera más próxima la regulación de la actividad cinegética en la isla". Esta regulación, apuntan desde el Consell, tiene por objeto "garantizar una práctica cinegética controlada, segura y compatible con la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad".

El Consell recuerda a los cazadores que estas medidas tienen como finalidad "compatibilizar la actividad cinegética con la conservación de los hábitats y especies de la isla, así como garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente".

Para más información o para gestionar permisos, se puede contactar con el Servicio de caza del Consell o consultar la normativa publicada en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) número 88, del 10 de julio de 2025.