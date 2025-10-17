El Consell de Formentera manda refuerzos policiales a Sant Ferran

El Consell de Formentera ha mostrado este viernes su preocupación ante los incidentes ocurridos estos últimos meses en Sant Ferran denunciados por Diario de Ibiza y Radio Illa y ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad y confianza" a todos los vecinos de este núcleo urbano.

El presidente de la institución insular, Óscar Portas, ha explicado en un comunicado que, desde el inicio de los hechos, "ha estado trabajando en coordinación estrecha con la Policía Local y la Guardia Civil y ha sido informado en todo momento sobre las incidencias y las actuaciones en curso".

"Compartimos la preocupación lógica de los vecinos y entendemos perfectamente su inquietud", señala Portas en el comunicado. "Hace días que se está trabajando conjuntamente con la Guardia Civil, con quien se ha mantenido un diálogo abierto y constante para dar una respuesta inmediata y eficaz", indica el presidente.

Portas ha confirmado que, de manera inminente, llegarán refuerzos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para incrementar la presencia policial al municipio de Sant Ferran y restablecer la normalidad.

"Desde el Consell queremos transmitir serenidad: se está actuando con coordinación y no se dejará de trabajar hasta garantizar la seguridad y la convivencia que merece Formentera", remarca Portas. También ha subrayado que la seguridad ciudadana es una prioridad compartida por todas las administraciones.

Según el comunicado, a lo largo de este viernes, el presidente del Consell "ha trasladado las últimas novedades a los diferentes colectivos que han manifestado su preocupación por esta situación".

Este jueves, tanto la Asociación del centro islámico de Formentera como la Asociación de padres y madres de alumnos (Apima) del colegio Sant Ferran de ses Roques hicieron públicos sendos comunicados en los que reclaman la ayuda de las administraciones para hacer frente a un pequeño grupo de individuos que desde hace meses siembran el caos en la localidad, con peleas, robos, insultos y amenazas a la población. También los vecinos y comerciantes de la zona se personaron el miércoles en el cuartel de la Guardia Civil para mostrar su preocupación ante esta situación.