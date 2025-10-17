El Consell de Formentera firma tres convenios para ayudar a los clubes de mayores de la isla

El Consell de Formentera ha firmado tres convenios de colaboración con las asociaciones de personas mayores de la isla con el objetivo de «respaldar el mantenimiento de sus centros y fomentar la continuidad de las actividades sociales, culturales y comunitarias que desarrollan durante el año», según un comunicado de la institución insular hecho público este viernes.

Los acuerdos, formalizados por procedimiento de concesión directa y que suman un total de 29.000 euros, han sido rubricados por el presidente del Consell, Óscar Portas, y las representantes de las tres entidades beneficiarias: Club de Jubilados y Pensionistas de Formentera, que recibirá 12.500 euros; Asociación de Mayores del Pilar de la Mola, con una aportación de 7.000 euros, y Centro Social y de Mayores de Sant Ferran, que percibirá 9.500 euros.

Según explica el Consell, los convenios tienen como finalidad «garantizar el buen funcionamiento de los centros de mayores e impulsar programas que promuevan la participación social, la formación continua y las relaciones intergeneracionales».

Las asociaciones destinarán los fondos al mantenimiento de sus instalaciones, a la organización de actividades lúdicas, culturales y deportivas y a la creación de espacios de encuentro «que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores».

Bienestar colectivo

El presidente insular subraya en la nota de prensa que «las asociaciones de mayores son una pieza clave para el bienestar colectivo porque generan comunidad, refuerzan los vínculos humanos y mantienen viva la memoria y el espíritu participativo de Formentera».

Portas añade que el Consell «continuará acompañando a estas entidades con políticas públicas estables y sostenibles, que pongan a la persona en el centro y garanticen que la gente mayor siga teniendo voz y protagonismo activo en la vida social y cultural de la isla».

Estos tres convenios se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2025 del Consell de Formentera, que contempla líneas de ayuda específicas destinadas al tejido asociativo con fines sociales, educativos y de promoción comunitaria.