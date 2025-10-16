Recuperado otro cadáver en aguas de Formentera, esta vez cerca de s’Espalmador

La Guardia Civil ha confirmado la recuperación de un nuevo cadáver en aguas de Formentera del que las instituciones no habían informado. El hallazgo fue notificado sobre las 11 de la mañana del pasado viernes 3 de octubre por la tripulación de una embarcación de pesca, que había avistado un cuerpo flotando a la deriva por la zona de s’Espalmador.

El cuerpo fue recuperado por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que lo trasladó hasta el puerto de Ibiza, donde el equipo de la Policía Judicial de la institución armada se hizo cargo de él para investigar las circunstancias del fallecimiento y la identidad de la persona encontrada.

Un varón presumiblemente

Según fuentes de la Benemérita, el cadáver pertenece «presumiblemente» a un varón, aunque se encontraba en tal avanzado estado de descomposición que no es posible su identificación.

Las costas de Balears y en menor medida del litoral mediterráneo peninsular reciben en los últimos tiempos un goteo de cuerpos sin vida pertenecientes presuntamente a migrantes que fallecen durante su travesía entre Argelia y España, lo que hace suponer que este último también podría ser el de una persona que viajaba en patera.

Tras las investigaciones pertinentes, el cadáver fue trasladado a Formentera nuevamente para recibir sepultura en el cementerio de Sant Francesc este miércoles 15 de octubre.

Con este ya son 15 los cuerpos sin identificar que acoge el camposanto formenterés, tras la recuperación y posterior entierro el pasado 10 de septiembre de los «restos óseos» localizados en la zona de Migjorn de Formentera, concretamente a la altura de es Ca Marí.

El último recuento oficial de la Delegación de Gobierno indica que durante el primer trimestre del año se habían localizado 15 cuerpos tanto en las playas como en las aguas que rodean al archipiélago balear. A esta cantidad habría que sumar los 16 fallecidos encontrados entre el 13 de abril y el 4 de junio, lo que arrojaba un saldo de 31 cuerpos, presumiblemente de migrantes, recuperados en los primeros seis meses del año. Faltan por añadir los últimos hallazgos.

Las cifras que facilita el colectivo Caminando Fronteras son mucho más alarmantes. Según esta organización, que intenta poner nombre a los enterrados sin identificar, entre enero y mayo de 2025, nada menos que 1.865 personas murieron tratando de llegar a España, de las cuales 328 lo hicieron en la conocida como ruta argelina, que tiene en Balears uno de sus principales destinos.