La Audiencia confirma la absolución de Jaume Ferrer, Silvia Tur y Sonia Cardona

La Audiencia Provincial de Balears ha declarado firme la sentencia que había dictado el pasado mes de julio y que absolvía a Sonia Cardona, el expresidente de la isla Jaume Ferrer, Silvia Tur e Isidor Torres de los delitos de prevaricación y falsedad documental en el conocido como ‘caso bomberos’, según informó a última hora de la tarde de ayer GxF. Este partido explica que mediante un auto fechado el 9 de octubre de 2025, «el tribunal ha confirmado que la resolución absolutoria no ha sido recurrida», por lo que la sentencia «adquiere carácter definitivo e irrevocable, con el consecuente archivo del procedimiento judicial».

La decisión «pone punto final a un proceso que, según la propia sentencia, carecía de pruebas». GxF añade que el tribunal «constató la inexistencia de actividad probatoria que sustentara las acusaciones formuladas, y advirtió del riesgo de instrumentalizar el derecho penal para resolver conflictos políticos o personales sin base real».

Los políticos fueron denunciados por los presuntos delitos de prevaricación en continuidad delictiva y falsedad en documento público en relación con un proceso de selección del cuerpo de Bomberos en 2012, un procedimiento en el cual, y según el escrito de acusación, los exresponsables de la Administración insular habrían intervenido para «arbitrariamente» beneficiar a determinadas personas.

Ahora, con esta resolución de la Audiencia Provincial, indican desde GxF en la nota, «se da por cerrado de forma definitiva un caso que ha afectado durante años la vida pública de los exresponsables del Consell de Formentera, y se confirma su absolución de manera plena y definitiva».