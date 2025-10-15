Formentera intenta recuperar la normalidad tras las intensas lluvias del fin de semana

El Consell de Formentera ha intensificado las labores de limpieza y reparación de la red viaria y las instalaciones municipales después de las intensas lluvias registradas los últimos días en la isla, especialmente el pasado sábado.

Las actuaciones se están centrando en la zona de Porto Salé, una de las más afectadas, donde se han iniciado los trabajos de recuperación del firme para poder restablecer la circulación con seguridad. Algunos de los caminos de esta área, como los que conectan con s’Estany des Peix, habían quedado destruidos por la avalancha de agua de lluvia y dificultaban el acceso a las viviendas allí situadas. También se está trabajando en la carretera y está previsto hacerlo en algunos caminos de Migjorn.

La pista de atletismo junto al campo de fútbol de Sant Francesc quedó anegada / CIF

El conseller de Infraestructuras, Javier Serra, visitó este martes las zonas más afectadas para coordinar la actuación de las brigadas municipales. Para recuperar la normalidad lo antes posible, se ha recurrido a contratar empresas de la isla especializadas en este tipo de trabajos, además de contar con la colaboración de la empresa concesionaria del servicio de limpieza PreZero y de las brigadas de caminos y carreteras del Consell.

La institución insular informa de que está determinando los daños causados por el temporal para poder hacer una evaluación global de los desperfectos.

Actuaciones de bomberos

Estado en el que quedó uno de los caminos de tierra junto a s'Estany des Peix / D.I.

El episodio de lluvias intensas que vivió Formentera el pasado fin de semana obligó al servicio de bomberos del Consell Insular a realizar 34 intervenciones, en su mayoría para asistir en inundaciones de bajos y sótanos, según explicó el martes el jefe del servicio Iván Marí. De ese total, 32 actuaciones se dieron por finalizadas el domingo y sólo dos seguían requiriendo de su atención al inicio de la semana: la pista de atletismo junto al campo de fútbol de Sant Francesc y un aparcamiento de tierra en es Pujols, ambos lugares con grandes embalsamientos.

«Recibimos una veintena de llamadas en diez minutos de gente pidiendo ayuda porque les entraba agua en casa», recuerda Marí. «A muchos sitios no pudimos llegar, pero cuando todo se tranquilizó visitamos cada punto para ver si todavía necesitaban asistencia», explica. En la mayoría de esos casos los mismos propietarios llevaron a cabo las labores de desagüe.

En cuanto a la inundación sufrida en la base del SAMU 061, que precisó de la actuación de los bomberos y Protección civil, desde el sindicato CGT definieron el martes la situación como «un episodio incómodo para los trabajadores, difícil de entender tratándose de un servicio de emergencia que debe estar en perfectas condiciones para trabajar en cualquier momento». «Hay mucho que mejorar en esta base», añadieron, insistiendo en que «es sorprendente que se haya aceptado por parte de la administración una construcción nueva con fallos en las puertas de acceso y en el ascensor y detalles estructurales que no se adaptan a la normativa vigente».

El edificio que acoge este servicio de emergencias sanitarias fue inaugurado en julio de 2024 y supuso una inversión de 2.771.290 euros, pero desde el primer momento ha mostrado una serie de carencias estructurales y de mantenimiento denunciadas en varias ocasiones por los representantes de los empleados, algo que estaría en vías de solucionarse según afirmaron el martes desde el sindicato UGT: «Desde Gsaib ya han mandado gente para subsanar las deficiencias, están en ello».