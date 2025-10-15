El Consell de Formentera prepara tres licitaciones para adaptar el vertedero de es Cap a la normativa

El conseller balear de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, visitaron este miércoles Formentera para conocer los avances realizados por el Consell en la adecuación a la normativa vigente del Área de gestión de residuos de es Cap de Barbaria.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, tanto Sáenz de San Pedro como Viu insistieron en que la responsabilidad del correcto tratamiento de residuos en Formentera es del Consell y volvieron a ofrecer la ayuda del Govern para conseguirlo, una ayuda de carácter administrativo y técnico pero en ningún caso económico.

Sáenz de San Pedro repitió una vez más, como ya había hecho el día antes en la sesión plenaria del Parlament balear, que la acumulación de restos de construcción y demolición (RCD) en el vertedero de es Cap «es la montaña más grande de residuos de toda Balears». También definió «la montaña de la vergüenza» como un «atentado ecológico» para recordar que «todo el mundo en Formentera ha estado mirando para otro lado» hasta la llegada del equipo de gobierno del PP al Ejecutivo balear, que el pasado mes de marzo decretó su cierre e impuso una sanción de 500.000 euros al Consell.

Por su parte, la consellera insular de Medio Ambiente, Verónica Castelló, aseguró que están trabajando desde hace meses en la construcción de una planta temporal para el correcto tratamiento de ese tipo de residuos, una infraestructura «para los restos del día a día» cuya licitación «está en marcha», sin poder precisar una fecha aproximada de publicación. Esta decisión se debe a que la puesta en marcha de una planta definitiva se retrasaría demasiado en el tiempo, por lo que se ha optado por una solución más fácil de llevar a cabo a corto plazo.

Respecto a la acumulación de 240.000 metros cúbicos de escombros existente, Sáenz de San Pedro adelantó que se deben realizar «unas catas para caracterizar el residuo que hay y después saber qué se puede hacer» con él.

Estos trabajos se llevarán a cabo tras otra licitación que también debe sacar adelante el Consell de Formentera «con la ayuda administrativa» del Ejecutivo balear.

Una tercera licitación que debe preparar la institución insular es la de la planta de compostaje de materia orgánica, una infraestructura ya contemplada en el Plan director sectorial de residuos cuyo primer borrador data de 2017.

Por su parte, el director general, Diego Viu, señaló que aunque existían planes sectoriales redactados, no se había llevado a cabo ningún proyecto, eran «meras declaraciones de intenciones». Ahora, «con el acompañamiento técnico del Govern para dotarlos de viabilidad, se están recuperando algunos de esos proyectos».