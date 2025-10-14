El Gobierno aprueba la compra de radares para detectar la llegada de pateras a Formentera

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará hoy martes una inversión de contratos y suministros que incluirá destinar 2,8 millones de euros al Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (Sive) de Formentera, con radares que permiten detectar pateras.

"Seguramente se esté aprobando por el Consejo de Ministros una nueva declaración de urgencia para la contratación de suministros por unos 3,7 millones, de los que 2,8 millones irán para la licitación del punto Sive de Formentera que llevaba años estancado y es muy necesario", ha dicho Rodríguez Badal este martes durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Insularidad del Senado.

Rodríguez Badal ha explicado que este sistema de vigilancia es una más de las mejoras en infraestructuras de la administración estatal en Balears, entre las que ha mencionado la licitación de una nueva comisaría en Mahón por 12 millones y la puesta a disposición de viviendas en Ibiza para agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad con una inversión de 25 millones de euros.

También se han aprobado mejoras en la casa cuartel de Ciutadella por 1,2 millones, y se licitará el proyecto de la Guardia Civil en Santanyí tras 45 años de cesión del solar.

En su comparecencia a petición del PP y Vox, el delegado del Gobierno en Baleares se ha comprometido a mejorar los servicios de la Administración General del Estado en Baleares, para lo que ha celebrado reuniones con la Plataforma por una insularidad digna dirigidas a "intentar" aumentar el complemento salarial de insularidad, "que ha de mejorar y que es una reivindicación de los funcionarios del Estado".

"Considero que una reivindicación justa, merecida y que tengo la firme decisión de seguir trabajando para conseguirla y que pueda llegar una actualización", ha dicho Rodríguez Badal, quien ha advertido de que esa mejora del plus de insularidad "per se no va a solucionar el problema de la vivienda en modo alguno". "Seguramente en uno o dos años de subida del alquiler se coma esa subida", ha añadido.