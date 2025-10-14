Formentera tiene "el mayor vertedero de escombros ilegal de toda Balears"

El diputado por Formentera en el Parlament balear, Llorenç Córdoba, ha denunciado este martes durante la sesión plenaria la "grave e inaceptable situación” de la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCDs) en la isla, aprovechando su intervención para criticar "la dejadez" de los gobiernos anteriores y la "falta de rapidez" del actual Consell a la hora de afrontar el problema creado por la acumulación durante años de estos restos en el Área de gestión de residuos de es Cap de Barbaria.

Córdoba ha recordado que el Govern balear impuso el pasado mes de marzo una sanción de 500.000 euros al Consell de Formentera por la gestión irregular de los RCDs, “un problema que se ha ido dejando crecer desde las anteriores legislaturas gobernadas por Gent per Formentera (GxF) y el PSOE, y que el actual equipo de gobierno tampoco ha sido capaz de solucionar”. El también conseller no adscrito ha añadido que "este es un ejemplo claro de lo que ocurre cuando la política sirve para hacerse fotos y no para trabajar". "Los mismos que prometieron poner orden hoy miran hacia otro lado hasta que llegan las sanciones, y eso ya no es herencia, es desidia”, ha concluido.

En respuesta a la pregunta del diputado por Formentera sobre el estado en el que encontró la gestión de RCDs en la pitiusa menor al asumir el cargo, el conseller de Empresas, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha explicado que en su primera visita a la isla encontraron "un verdadero desastre", una situación "abandonada, sin control, sin planificación y sin responsabilidad política". Para dar una idea del tamaño de la montaña creada en es Cap por la acumulación de restos de obras, Sáenz de San Pedro ha afirmado que se trata de "240.000 metros cúbicos de residuos, más de 80 piscinas olímpicas en cuanto a volumen o siete edificios de diez plantas", calificando la zona como "el mayor vertedero de escombros ilegal de toda Balears". El conseller balear también ha denunciado que esta situación es el resultado de "más de 15 años de gobiernos de izquierda tanto en Formentera como en el Govern balear".

En su último turno de palabra, Córdoba ha insistido en que "no se trata solo de un problema medioambiental sino también de responsabilidad política", haciendo hincapié en que durante los dos años de la legislatura actual con el Consell insular en manos de Sa Unió, "nadie ha hecho nada hasta llegar la sanción". "Eso no es solo herencia, es desidia", ha manifestado. El diputado ha preguntado al representante del Govern si Formentera ya ha presentado un plan de actuación concreto para retirar los residuos acumulados, si se va a llevar a cabo un seguimiento técnico y medioambiental de ese plan y si el Ejecutivo balear tiene previsto dar un soporte técnico o económico al Consell de Formentera para poner en marcha las dos plantas de tratamiento de residuos y de materia orgánica previstos.

Sáenz de San Pedro no ha respondido a ninguna de estas preguntas, pero ha declarado que "hay dos formas de hacer política: llenarse la boca de discursos medioambientales o tomar decisiones valientes" como ha hecho el Govern balear. Para terminar su intervención, el conseller ha pasado a enumerar qué ha hecho el Ejecutivo de Prohens hasta el momento: cerrar el vertedero, abrir expediente sancionador y "tender la mano al Consell de Formentera para trabajar conjuntamente para que la situación no continúe".