La lluvia inunda la nueva base del 061 de Formentera

Las intensas lluvias del pasado sábado inundaron la base del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU 061) en Sant Francesc de Formentera, un edificio de nueva construcción inaugurado a principios del mes de julio de 2024 y que tuvo un coste de 2.771.290,89 euros. Al parecer, no es una situación nueva, ya que, según informan personas conocedoras de la instalación, "cada vez que llueve, entra el agua por diferentes sitios de la base”. En esta ocasión, el agua entró a la zona de descanso y sobre todo se acumuló en el sótano, una estancia que acoge las diferentes maquinarias imprescindibles para el funcionamiento de la infraestructura, como el sistema de agua caliente, la ventilación, los generadores o el cuadro eléctrico.

Por su parte, desde el Ib-Salut confirmaron este lunes que se inundó "la sala de estar y la sala de máquinas” y afirmaron que no se tuvo que inhabilitar la base y se pudo seguir trabajando con normalidad. Los bomberos del Consell de Formentera y voluntarios de Protección Civil se desplazaron al lugar la tarde del sábado para ayudar a achicar el agua acumulada por el violento episodio de lluvias.

Deficiencias denunciadas en agosto

En agosto de este año, cuando apenas se había celebrado el primer aniversario de su puesta en marcha, el sindicato UGT ya denunció deficiencias tanto en el mantenimiento de la infraestructura como en la seguridad de la misma, asegurando que las puertas de acceso a los garajes no funcionaban desde hacía meses, las duchas presentaban filtraciones y el suministro de agua caliente no estaba garantizado durante todo el día. Además, también criticaban que no había personal de seguridad, las cámaras no funcionaban y se podía acceder a las instalaciones libremente, con los problemas que estas deficiencias podían comportar.

Antes de contar con esta infraestructura, los trabajadores del servicio de transporte sanitario de emergencia estaban en el Hospital de Formentera, en unas habitaciones que no estaban adaptadas para las largas guardias que este tipo de trabajo exige y durante años fue una demanda de la población y los grupos políticos de la isla el disponer de un edificio adecuado para este imprescindible servicio.

La base del 061 se construyó finalmente en un solar junto al centro sanitario, y cuenta con una superficie de 890 m² divididos en dos plantas conectadas internamente, una planta baja de 605 m² donde se ubican los locales de servicios generales, acceso, recepción, sala de descanso y sala administrativa y un aparcamiento para ambulancias con capacidad para cuatro vehículos. En la planta primera se ubican los vestuarios y una zona de trece dormitorios.