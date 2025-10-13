El Consell de Formentera trabaja para recuperar los caminos de la isla tras las fuertes lluvias

El Consell de Formentera informa en un comunicado que desde el domingo se están llevando a cabo labores de limpieza en caminos y carreteras a través de las brigadas municipales y PreZero, la empresa encargada de la recogida de residuos y limpieza viaria y de playas. Estos trabajos, concentrados en la carretera principal, la zona de Cala Saona y Porto Salé, han tenido que interrumpirse a media mañana de este lunes por la emergencia meteorológica declarada.

Según la institución insular, tanto el presidente del Consell, Óscar Portas, como el vicepresidente segundo y conseller de Infraestructuras, Javier Serra, visitaron el domingo 12 de octubre la red viaria afectada por las lluvias intensas para conocer de primera mano su estado y las laboras que ya se estaban realizando.

Actualmente, y según el mismo comunicado, las únicas instalaciones municipales que continúan inundadas son las pistas de atletismo, donde los bomberos continúan trabajando activamente en su vaciado.

Por otra parte, el parque de bomberos ha reforzado este lunes el servicio a partir de las 13 horas con un total de nueve efectivos: un sargento, dos caporales y seis bomberos.

Reducir riesgos del temporal

"Nuestro objetivo prioritario es garantizar la seguridad de las personas y reducir los riesgos asociados al temporal", ha declarado Portas, para pasar a pedir a la ciudadanía "que siga las indicaciones de los servicios de emergencia y evite desplazamientos innecesarios"

Así mismo, ante la llegada de la alerta naranja prevista para las 14 horas, el Consell recomienda no realizar actividades al aire libre ni realizar desplazamientos que no sean imprescindibles.

Cierre de las 'escoletes' y centro de día

Durante la mañana de este lunes, la institución insular ha anunciado el cierre temporal de todas sus instalaciones como medida preventiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía y el personal. La escoleta de Sant Ferran ha permanecido cerrada durante todo el día debido a las lluvias del domingo y se ha pedido a las familias que pasaran a recoger al los menores de la escoleta de sa Miranda, en Sant Francesc. También se ha solicitado a los familiares de los usuarios del centro de día que fueran a por ellos. Además, el Consell asegura que se ha reforzado la seguridad de las dos escoletes con la colocación de sacos de arena en las entradas y se ha revisado todo el alcantarillado de la red insular.