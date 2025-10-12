Formentera recupera la normalidad tras las lluvias de la dana 'Alicia', aunque se mantiene la alerta naranja

Formentera parece que recupera poco a poco la normalidad tras la tremenda tromba de agua que recibió este sábado por la dana 'Alice'. El Consell informa este domingo de que la red viaria de "ha recuperado la normalidad tras las intensas lluvias registradas en la tarde" del sábado.

No obstante, advierte de que "aún persisten algunas incidencias puntuales en la zona de Porto Salé".

Durante la jornada del sábado, indican desde la institución en una nota, efectivos del cuerpo de bomberos, la Policía Local, la Guardia Civil, ayudados por voluntarios de Protección Civil, "trabajaron de forma coordinada para garantizar la seguridad ciudadana". La acumulación de agua obligó al cierre temporal de la vía hacia es Cap de Barbarias y de la carretera de es Mal Pas.

Prudencia al volante

"Actualmente, todas las carreteras se encuentran abiertas al tráfico". En cualquier caso, el Consell hace "un llamamiento a la prudencia al volante" y pide "evitar desplazamientos innecesarios mientras se mantiene la alerta naranja por condiciones meteorológicas adversas".

En el ámbito deportivo, el Grupo Deportivo Espalmador y el Consell han anunciado la cancelación de la carrera Sa Pujada, prevista para esta mañana de domingo. "La decisión se ha tomado por responsabilidad y para preservar la seguridad de los participantes. Se informará de una nueva fecha en los próximos días", apuntan desde el Consell.

El presidente de la isla, Óscar Portas, "agradece la colaboración ciudadana durante las lluvias y ha elogiado la labor de los equipos de emergencia y voluntarios, destacando su esfuerzo por restablecer la normalidad en el menor tiempo posible".