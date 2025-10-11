Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Formentera registra tres incidencias por la dana 'Alice'

La Aemet alerta esta tarde de la aproximación de nuevas lluvias y tormentas a las islas

Radar de Aemet.

Radar de Aemet. / Aemet

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

La jornada de este sábado ha comenzado con varias incidencias en Formentera, además del apagón que ha afectado a más de medio millar de usuarios, a causa de la tormenta que ha afectado a la isla durante la madrugada, según ha informado el Consell de Formentera.

Los Bomberos del Consell han intervenido en tres actuaciones a primera hora de la mañana. La primera se registró a las 5.30 horas, cuando acudieron a una inundación en los bajos de un edificio en la avenida Mediterrània, en La Savina.

Poco después, a las 6 horas, retiraron un árbol caído en la carretera de Cala Saona, y finalmente, a las 6.45 horas, actuaron ante una inundación en la vía pública del carrer Ponent, también en la Savina.

Las incidencias fueron de carácter leve y se resolvieron con rapidez gracias a la intervención de los equipos de emergencia locales, apuntan desde el Consell.

El Consell ha confirmado que, tras la mejora de las previsiones meteorológicas y la rebaja del nivel de alerta a amarilla a partir de las 15 horas, la 15K Formentera Sunset Run se celebrará tal y como estaba prevista, a partir de las 18 horas.

Formentera recupera progresivamente la normalidad tras el paso de la dana 'Alice', que en las últimas horas ha dejado lluvias intensas y algunas acumulaciones de agua en zonas bajas de la isla. Aunque no se descartan ahora nuevas precipitaciones.

Vuelven las lluvias

La Aemet ha alertado sobre las 16 horas de la aproximación de nuevas lluvias y tormentas a las islas. La alerta amarilla permanecerá activa hasta las 9 horas del domingo por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado. El lunes se volverá a activar el riesgo amarillo desde las 12 hasta la medianoche del lunes.

