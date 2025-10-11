La dana 'Alice' deja sin luz a gran parte de Formentera

La fuerte tormenta eléctrica que ha descargado esta madrugada de sábado sobre Formentera, con gran cantidad de rayos, ha provocado importantes daños en la red eléctrica de la isla.

Los usuarios de gran parte de la zona de Migjorn, desde es ca Marí hasta es Cap de Barbaria, lleva varias horas sin suministro eléctrico como consecuencia de la dana 'Alice'.

En concreto, desde la compañía suministradora, Endesa, detallan que la tormenta ha provocado una gran avería que ha afectado a 27 transformadores distribuidos por la isla.

La línea de media tensión Francisco, que así se denomina, ha sido la afectada, por lo que 576 usuarios de Formentera se han quedado sin electricidad desde esta madrugada.