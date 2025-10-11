El Consell de Formentera recauda 49.200 euros por cuatro multas por alquiler ilegal en 2024

El Consell de Formentera ha tramitado hasta el momento once expedientes relacionados con las inspecciones llevadas a cabo por el área de Turismo durante el año 2024. De ese total, se han cerrado cuatro propuestas sancionadoras, que han supuesto una recaudación de 49.200 euros, según informan desde la institución insular. Y añaden que «algunos expedientes caducaron por cuestiones administrativas», ya que, debido a la crisis institucional que sufrió el Consell hasta diciembre de 2024, no existía en ese momento Junta de Gobierno, órgano competente para resolver esos expedientes que ahora se van a reabrir. De hecho, desde el área implicada aseguran que en la actualidad «hay siete expedientes en tramitación».

12.000 euros de multa

Una de estas propuestas de sanción terminó su recorrido legal el pasado 19 de septiembre, con la aprobación en Junta de Gobierno de la resolución del procedimiento sancionador incoado a R.L, propietaria y responsable de la comercialización turística de una vivienda situada en la Avenida Mediterránea, en la Savina, careciendo de título habilitante para ello. Estos hechos fueron calificados inicialmente como constitutivos de una infracción grave del artículo 119.g de la Ley 8/2012, de 19 de julio, con multa de 20.001 a 40.000 euros según el artículo 123.2.

En un primer momento, se impuso una sanción de 20.001 euros, el mínimo posible, pero la afectada presentó el 25 de marzo de este año un escrito de reconocimiento de hechos, procediendo además al pago de la sanción propuesta el 24 de abril de 2025, que con la reducción del 40% quedó fijada en 12.000,60 euros.

Por lo que respecta a 2025, se prevé abrir unas once actuaciones más, procedentes tanto del canal online de denuncias anónimas puesto en marcha por el Consell Insular a principios del mes de mayo, como de las inspecciones directas llevadas a cabo por el área de Turismo.

Desde la institución insular quieren añadir que, debido a que la primera convocatoria para el puesto de inspector de Turismo quedó vacante, «los trabajos de inspección y tramitación se han retrasado».