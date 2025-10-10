El Consell de Formentera subvenciona con 24.000 al Grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera

El Consell de Formentera ha aprobado la concesión y el pago de una subvención nominativa de 24.000 euros al Grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera (Galp) para el ejercicio 2025, según ha comunicado la institución insular en una nota de prensa.

Esta aportación se enmarca dentro del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2025 y tiene como objetivo respaldar las iniciativas que impulsen el sector primario de la isla, fomentando la sostenibilidad, la diversificación económica y la valorización del entorno rural y marino.

Desde la institución insular destacan que esta aportación es "fundamental para garantizar la continuidad del trabajo que el Galp desarrolla en Formentera en apoyo a la agricultura y la pesca artesanal".

El Galp, constituido en 2002 como entidad sin ánimo de lucro, gestiona las estrategias de desarrollo local participativo dentro de los programas europeos Leader y Fempa para el período 2023-2027. Gracias a esta colaboración, se impulsan proyectos de dinamización del medio rural, el refuerzo del sector pesquero tradicional y nuevas iniciativas agroalimentarias de proximidad.

Con esta aportación, el Consell reafirma su compromiso con la innovación y la sostenibilidad del sector primario, garantizando los recursos necesarios para que el Galp pueda continuar su labor durante el próximo año.