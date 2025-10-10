Aprobado raso para las cuentas de Ibiza y suspenso para las de Formentera

El órgano fiscalizador que vela por el cumplimiento de la actividad financiera, económica y contable del sector público en Balears, la Sindicatura de Comptes, ha hecho público los resultados de los informes sobre las cuentas generales de los consells de Formentera y Ibiza correspondientes al ejercicio de 2022. Ninguna de las dos instituciones sale bien parada, ya que el ente autonómico detecta en ambas deficiencias generalizadas en la contabilidad, el control interno y la contratación pública.

El caso de Formentera es el peor, llegando a asegurar la Sindicatura que las cuentas anuales presentadas «no expresan, en todos los aspectos significativos [...] la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Consell de Formentera a 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados económicos y presupuestarios correspondientes al ejercicio anual», lo que ha generado una opinión de auditoría «desfavorable».

El órgano fiscalizador señala limitaciones graves, como la falta de un inventario actualizado de bienes, la imposibilidad de verificar el valor real de las infraestructuras y amortizaciones y la ausencia de conciliación de saldos con la Agencia Tributaria de Balears (Atib).

El informe de la Sindicatura de Comptes también pone de relieve errores contables significativos y clasificaciones erróneas de gastos e inversiones, cesiones gratuitas de bienes sin deterioro registrado, falta de provisiones por deudas dudosas y errores en la contabilización de subvenciones y flujos de efectivo.

Incumplimientos legales

A todo ello se suman incumplimientos legales, como la aprobación fuera de plazo de la cuenta general, la ausencia de fondo de contingencia en el presupuesto, la omisión de fiscalización previa en contratos y expedientes de gasto y la carencia de una relación de puestos de trabajo.

Por todo ello, el organismo fiscalizador concluye que las deficiencias detectadas son de tal magnitud que invalidan la fiabilidad global de las cuentas.

En el caso del Consell de Ibiza, la Sindicatura reconoce que las cuentas reflejan en líneas generales la situación económica, pero advierte deficiencias relevantes que deben corregirse. Detecta errores en la contabilización de operaciones patrimoniales y subvenciones, carencias en los procedimientos de control interno y omisiones en la fiscalización previa de gastos.

La Sindicatura subraya también irregularidades en la contratación pública, como la fragmentación de contratos para eludir procedimientos de concurrencia o adjudicaciones por emergencia sin justificación suficiente.