Rescatan a 28 migrantes llegados en dos pateras a Formentera

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el helicóptero de rescate CUCO y Salvamento Marítimo rescataron este miércoles a 28 migrantes llegados en dos pateras a Formentera, según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares..

La primera de las barcas fue localizada a las 17.45 horas a 32 millas al sur de la isla. En ella viajaban 13 personas de origen magrebí.

La segunda patera, en la que viajaban 15 migrantes, también de origen magrebí, se localizó a las 15.50 horas a 29 millas al sur de la isla.

En lo que va de año han llegado a Formentera 123 pateras con 2.077 migrantes. En total, este 2025, han llegado a las costas Pitiusas 2.342 migrantes.

Patera desaparecida

Un avión de Salvamento Marítimo busca además desde este martes por la tarde al sur de Baleares una patera desaparecida con 20 personas a bordo, según informa el organismo de auxilio en el mar. El avión Sasemar 308 despegó desde Valencia y este miércoles retomaba la búsqueda de la barca desaparecida, en principio en aguas próximas a Ibiza y Formentera.