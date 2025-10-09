Rescatan a 28 migrantes llegados en dos pateras a Formentera
En total este 2025 ya han arribado a las Pitiusas 2.342 migrantes
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el helicóptero de rescate CUCO y Salvamento Marítimo rescataron este miércoles a 28 migrantes llegados en dos pateras a Formentera, según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares..
La primera de las barcas fue localizada a las 17.45 horas a 32 millas al sur de la isla. En ella viajaban 13 personas de origen magrebí.
La segunda patera, en la que viajaban 15 migrantes, también de origen magrebí, se localizó a las 15.50 horas a 29 millas al sur de la isla.
En lo que va de año han llegado a Formentera 123 pateras con 2.077 migrantes. En total, este 2025, han llegado a las costas Pitiusas 2.342 migrantes.
Patera desaparecida
Un avión de Salvamento Marítimo busca además desde este martes por la tarde al sur de Baleares una patera desaparecida con 20 personas a bordo, según informa el organismo de auxilio en el mar. El avión Sasemar 308 despegó desde Valencia y este miércoles retomaba la búsqueda de la barca desaparecida, en principio en aguas próximas a Ibiza y Formentera.
- Una fallecida y una herida grave en dos supuestos ataques machistas en es Pujols
- Detenido en Formentera tras encañonar a viandantes y guardias civiles con una pistola falsa
- Nit del Turisme en Formentera: Una noche para celebrar a pioneros y trabajadores del sector turístico
- Formentera ordena la demolición de cuatro construcciones ilegales, algunas usadas como infraviviendas
- Oleada de pateras en Formentera: llegan siete barcas con más de un centenar de migrantes
- Aparece un nuevo cadáver en la playa de Migjorn, en Formentera
- Un hombre intenta vender el motor de una patera en Formentera
- Declarados dos incendios casi simultáneos en Formentera