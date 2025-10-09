Orden de demolición de una ampliación ilegal en una finca de es Cap de Barbaria en Formentera

El Consell de Formentera ha dictado una resolución sancionadora por la que se ordena la demolición de una ampliación y un anexo construidos sin licencia urbanística en una parcela de la zona de es Cap de Barbaria, al tiempo que propone una sanción económica de 292.899,94 euros a la empresa promotora, al considerar que se trata de una infracción urbanística muy grave, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, según informa la institución insular en un comunicado.

Las obras afectadas consisten en la ampliación del volumen principal de la edificación (30,70 m²) y la construcción de un anexo conectado mediante un pasillo (73,50 m²), con un presupuesto de ejecución material de 106.509,07 euros.

El expediente tiene su origen en una denuncia presentada por la Policía Local en febrero de 2023. A raíz de esta, se abrió un procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística que culminó, en mayo de 2024, con una orden de demolición de las obras.

Posteriormente, el expediente inicial fue declarado caducado por razones de plazo, pero el Consell reactivó la tramitación con la apertura de un nuevo expediente sancionador, que ahora llega a resolución.

El Consell propone a la empresa promotora una sanción económica de 292.899,94 euros, equivalente al 275% del valor de las obras ejecutadas sin licencia. Asimismo, se ha decretado la demolición obligatoria de las construcciones ilegales con el objetivo de restablecer la legalidad urbanística en la zona afectada.

El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Territorio e Infraestructuras, Javier Serra, ha destacado que “este expediente es un ejemplo del gran trabajo técnico que se realiza desde el Consell para garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística. Es un trabajo riguroso, largo y complejo, que demuestra la profesionalidad del equipo técnico en la defensa del territorio y la legalidad”.

Serra ha añadido que esta sanción “demuestra que la labor no se detiene y que se continúa tramitando los expedientes pendientes al mismo tiempo que se da salida a todos los nuevos que se registran”.